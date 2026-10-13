Weiterer Tumor in der Brust: Große Sorge um Lola Weippert

Fans bangen um Lola Weippert (30): Die beliebte Moderatorin hat sich mit einer bewegenden Nachricht an ihre Community gewandt und erneut über einen ernsten gesundheitlichen Befund gesprochen. In einem emotionalen Video auf Instagram berichtet die 30-Jährige, dass bei ihr wieder ein Tumor in der Brust entdeckt wurde – dieses Mal allerdings in der anderen Brust als noch vor zwei Jahren. Ob der Knoten gut- oder bösartig ist, steht bislang noch nicht fest. "Noch weiß ich nicht genau, was das bedeutet, und muss weitere Untersuchungen abwarten", offenbart Lola gegenüber ihren Followern, während sie auf baldige Gewissheit hofft.

Gleichzeitig nutzt die gebürtige Rottweilerin ihre Reichweite für ein wichtiges Anliegen und richtet eindringliche Worte an ihre größtenteils weiblichen Fans. "Bitte hört auf euren Körper. Nehmt Veränderungen ernst", appelliert Lola leidenschaftlich auf der Plattform. Medizinische Abklärungen sollten aus Zeitmangel niemals aufgeschoben werden – Auffälligkeiten gehören schlichtweg sofort in ärztliche Hände. Ob es sich bei der aktuellen Veränderung um denselben Knoten handelt, den die Moderatorin bereits im Mai 2026 in ihrer rechten Brust erwähnte, ließ sie vorerst offen.

Dass die einstige Radiomoderatorin so ungeschminkt über ihre Gesundheit spricht, schätzen ihre Follower seit Langem: Bereits im August 2024 machte Lola einen Tumor in ihrer Brust öffentlich, der schließlich mithilfe genauer Gewebeuntersuchungen an der Berliner Charité abgeklärt werden musste. Damals nahm sie ihre Community durch den gesamten Prozess mit und teilte im September 2024 die erlösende Nachricht ihres Arztes. "Es ist alles gut. Es ist ein gutartiger Tumor in meiner Brust und ich bin gerade so unendlich dankbar", jubelte die TV-Bekanntheit damals.

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