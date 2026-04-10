Trauerfall in der Familie: Paul Panzer sagt Tourtermine ab

Paul Panzer (54) muss seine Comedy-Tour pausieren. Dafür hat der Komiker aber einen sehr guten Grund. "Aufgrund eines schweren persönlichen Verlusts im engsten Familienkreis müssen wir Paul Panzers aktuelle Tour bis zum 15. Mai 2026 leider verschieben", heißt es in einem offiziellen Statement bei Instagram. Pauls Management und die Veranstalter seien aktuell sehr bemüht, Ersatztermine zu finden. Sollte jedoch der Fall eintreten, dass die Shows nicht nachgeholt werden können, werden die Tickets erstattet. Des Weiteren bitten die Vertreter die Fans um Nachsicht und Verständnis für Paul und das Management.

In den Kommentaren stößt das Statement auf viel Mitgefühl. Die User wünschen Paul und seiner Familie viel Kraft und sprechen ihm ihr Beileid aus. "Viel Kraft für die ganze Familie! Nimm dir die Zeit, die du brauchst", schreibt nicht nur ein Fan. Ein anderer fühlt ebenfalls mit dem 54-Jährigen: "Lieber Paul, es sind diese schweren Momente, die uns so sehr prägen, denn dann wird uns bewusst, dass Zeit endlich ist und sie uns mit eben diesen besonderen Menschen und auch Tieren verbindet, die da vorangehen ins Regenbogenland."

Paul ist einer der bekanntesten und beliebtesten Comedians Deutschlands. Geboren wurde der Nordrhein-Westfale aber als Dieter Tappert. Sein Künstlername entstand bereits 1998, als er als Moderator für den Radiosender 100'5 Das Hitradio arbeitete. In seiner Sendung begeisterte er damals durch Scherzanrufe unter dem Namen Paul Panzer. Bis heute sind Pauls bunte Blümchenhemden, der Sprachfehler und vor allem die Begrüßung "Panzer, ich begrüße Sie!" Kult. Ihn verbindet zudem eine enge Freundschaft zu Kollege Kaya Yanar (52), mit dem er nicht nur zusammen vor der Kamera stand. Durch Kaya kam Paul auch auf die Plattform Twitch, wo er seit 2020 unregelmäßig streamt.

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Imago Paul Panzer beim MDR-Talkshow "Riverboat", Februar 2026

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Imago Paul Panzer bei einem Auftritt in der Sparkassen-Arena Zwickau, März 2026

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Imago Kaya Yanar und Paul Panzer