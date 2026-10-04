Amy Robach und T.J. Holmes beantragen eine Heiratslizenz

Bei Amy Robach (53) und T.J. Holmes (49) sollen offenbar bald die Hochzeitsglocken läuten. Wie TMZ berichtet, beantragte das frühere Moderatorenduo Mitte September eine Heiratslizenz – ein deutliches Zeichen dafür, dass die Trauung wohl nicht mehr lange auf sich warten lässt. Wann im US-Bundesstaat Arkansas, wo der Antrag gestellt wurde, der große Tag stattfinden soll, behielt das Paar bisher aber für sich.

Die Wahl des Bundesstaates dürfte kein Zufall sein: T.J. kam in Arkansas zur Welt, dort soll Berichten zufolge auch die Feier über die Bühne gehen. Verlobt sind der Moderator und die Journalistin bereits seit rund einem Jahr. Die frohe Botschaft hatten sie im Oktober 2025 in ihrem iHeartRadio-Podcast "Amy & T.J." verkündet – zu diesem Zeitpunkt lag der Antrag schon etwa einen Monat zurück. Zuletzt kamen des Öfteren Gerüchte auf, dass das Paar bereits verheiratet sein könnte. Doch den Spekulationen nahmen sie den Wind aus den Segeln: Eine geheime Hochzeit komme für sie nicht infrage. Wenn es so weit ist, werde man es mitbekommen.

Sowohl für T.J. als auch für Amy ist die bevorstehende Hochzeit nicht die erste, sondern die dritte. Nichtsdestotrotz werde diese etwas ganz Besonderes. "Es gibt eine bestimmte Art, wie wir heiraten möchten, die wir bisher noch nicht öffentlich gemacht haben, aber sie wäre etwas ganz Besonderes für uns", erklärte der 49-Jährige. Wie das aussehen soll, konnten sie bisher aber noch nicht öffentlich bekannt geben.

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Getty Images T. J. Holmes und Amy Robach bei der Taste of the NFL von PepsiCo zugunsten GENYOUth in San Francisco

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Instagram / ajrobach Amy Robach und T.J. Holmes, 2026

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Imago T.J. Holmes und Amy Robach auf dem roten Teppich