Keine geheime Hochzeit: Amy Robach und T.J. noch verlobt

Amy Robach (53) und T.J. Holmes (48) haben in einer aktuellen Episode ihres Podcasts "Amy & T.J." klargestellt, dass sie noch nicht verheiratet sind – und dass sie ihre Hochzeit nicht geheimhalten werden. "Die Hochzeit ist noch nicht passiert", betonte T.J. in der Sendung. "Wir machen keine Tom-und-Zendaya-Sache", fügte der 48-Jährige hinzu, während Amy ihm zustimmte. Die beiden ehemaligen Moderatoren von "Good Morning America" hatten sich im September verlobt und die Neuigkeit im Oktober öffentlich gemacht. Ein konkretes Hochzeitsdatum steht allerdings weiterhin nicht fest.

Während der Podcast-Episode brachte T.J. das Thema Hochzeit erneut zur Sprache und scherzte: "Warum sage ich immer wieder Ehe? Haben wir geheiratet und ich habe es nicht bemerkt?" Amy antwortete daraufhin: "Nein, aber du hast gestern gesagt, dass wir das bald erledigen sollten." Die 53-Jährige erklärte außerdem, dass sie vermutlich mehr Zeit miteinander verbringen würden als die meisten verheirateten Paare. "Wir verbringen mehr Zeit zusammen – das ist eine absolute Tatsache – als 99,9 Prozent aller verheirateten Leute. Wir könnten genauso gut verheiratet sein", sagte sie und fügte hinzu: "Ich habe in den letzten drei Jahren mehr Zeit mit dir verbracht als mit jedem anderen lebenden Menschen."

Die Gerüchte um eine mögliche Hochzeit waren bereits vor zwei Wochen ordentlich angeheizt worden. Damals hatte Amy auf Instagram einen sogenannten "Februar-Dump" geteilt, mit Fotos von einem ausgelassenen Mexiko-Urlaub und dem Kontrastprogramm im verschneiten New York. Doch es war nicht das Traumwetter oder der Schnee, das die Fans beschäftigte, sondern ein Detail auf einem der Schnappschüsse: T.J. trug ein Shirt mit der Aufschrift "Trophy Husband". Schnell überschlugen sich die Spekulationen in den Kommentaren. "Trophy Husband? Seid ihr jetzt etwa verheiratet?", fragte ein Fan, und auch andere wollten wissen, ob sie vielleicht heimlich den Bund fürs Leben geschlossen hätten. Amy und der Moderator selbst hielten sich damals bedeckt und gingen nicht auf die Nachfragen ein.

Anzeige Anzeige

Getty Images T. J. Holmes und Amy Robach bei der Taste of the NFL von PepsiCo zugunsten GENYOUth in San Francisco

Anzeige Anzeige

Getty Images T.J. Holmes und Amy Robach, März 2025

Anzeige Anzeige

Imago T.J. Holmes und Amy Robach auf dem roten Teppich