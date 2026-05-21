T.J. Holmes und Amy Robach legen Hochzeitsdatum final fest

Acht Monate nach ihrer Verlobung haben T.J. Holmes (48) und Amy Robach (53) ihr Hochzeitsdatum festgelegt. Das verkündeten der Moderator und seine Verlobte jetzt in einem Auftritt im Podcast "Bill and Giuliana: The Podcast" von Giuliana Rancic. Dort wurde das Paar gefragt, ob es bereits ein Datum für die Hochzeit kenne – und T.J. antwortete schlicht: "Ja." Amy zeigte sich dabei sichtlich überrascht und fragte ihren Verlobten: "Bist du wirklich okay mit dem Datum? Ich hatte ein Datum, das ich mir sehr gewünscht hatte. Und du sagst mir jetzt erst im Podcast, dass du damit einverstanden bist?" T.J. erklärte, der Besuch im Podcast habe ihm klargemacht, dass er sich mit dem Datum wohlfühle.

Das genaue Datum behielten die beiden allerdings für sich. Dafür verriet T.J., dass die Zeremonie auf eine ganz besondere Weise gestaltet werden soll. "Es gibt eine bestimmte Art, wie wir heiraten möchten, die wir bisher noch nicht öffentlich gemacht haben, aber sie wäre etwas ganz Besonderes für uns", sagte er im Podcast. "Wir können noch nicht sagen, was das ist." Amy erklärte außerdem, warum sie das Heiraten nicht auf die lange Bank schieben wollen: "Das wird für uns beide die dritte Ehe sein. Wir waren beide schon zweimal verheiratet und wollen die Zeit, die wir miteinander haben, maximieren. Wir wollen so viel davon genießen wie möglich." Eine heimliche Hochzeit, wie sie Schauspieler Tom Holland (29) und Zendaya (29) nachgesagt wird, kommt für die beiden dabei nicht infrage. "Wir machen keine Tom-und-Zendaya-Sache", stellte T.J. klar.

T.J. und Amy hatten sich durch einen Skandal kennengelernt: Die beiden arbeiteten beim US-Sender ABC News zusammen, als Ende 2022 ihre Affäre öffentlich wurde – zu einem Zeitpunkt, als beide noch verheiratet waren. In der Folge verließen sie den Sender und sind seitdem gemeinsam als Podcaster und Medienpersönlichkeiten aktiv. Amy betonte in dem Podcast, wie viel Zeit die beiden inzwischen miteinander verbringen: "Ich habe in den letzten drei Jahren mehr Zeit mit dir verbracht als mit jedem anderen lebenden Menschen."

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Getty Images Amy Robach and T.J. Holmes im Mai 2022

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Getty Images T.J. Holmes und Amy Robach, März 2025

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Getty Images T.J. Holmes und Amy Robach, Dezember 2023