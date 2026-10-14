"Hat mich geformt": Stefano Zarrella über Romina-Trennung

Stefano Zarrella (35) blickt auf eine Zeit zurück, die ihn bis heute geprägt hat. Zu Gast in Sebastian Tigges' (41) Podcast "tigges trifft" spricht der Food-Influencer offen über die Trennung von seiner damaligen Verlobten Romina Palm (27) und darüber, wie er mit dem Liebes-Aus in der Öffentlichkeit umging. Die beiden waren schon ein Paar, lange bevor sie durch Social Media und das Fernsehen größere Bekanntheit erlangten. "Wir waren ja schon zusammen, bevor ich die Kochreels gemacht habe, bevor sie bei Germany's Next Topmodel war", erinnert sich Stefano. Als ihre Beziehung 2023 zerbrach, beließ er es bei einer kurzen öffentlichen Erklärung. "Aber als wir uns getrennt hatten, habe ich eine Story gemacht, habe gesagt: 'Hey, wir haben uns getrennt.' Und das war's." Statt sich mit den Reaktionen von außen zu beschäftigen, konzentrierte er sich lieber auf das, was er selbst beeinflussen konnte. "Ich habe mich halt auf meine Sachen fokussiert, die ich gerade kontrollieren kann, und auf die Dinge, die mir gerade was geben", erklärt er.

Dabei half ihm vor allem seine Arbeit: Ausgerechnet in dieser schwierigen Phase erschien sein erstes Kochbuch, in das er nach eigenen Angaben viel Herzblut gesteckt hatte. "Zu dem Zeitpunkt kam dann mein erstes Kochbuch raus. Und das war auch mein Glück, weil das habe ich ja für meine Community gemacht", erzählt er. Anschließend ging Stefano auf Tour, gab Signierstunden und war in verschiedenen Fernsehsendungen zu Gast. Das volle Programm half ihm, auf andere Gedanken zu kommen. Ganz so einfach ließen sich die Gefühle allerdings nicht abschütteln. "Aber natürlich, am Ende des Tages sind wir Menschen, wir haben viele Emotionen, wir haben viel Liebe in uns und das trägst du dann mit", gibt er zu. Trotzdem habe er versucht, das Ende der Beziehung zu akzeptieren und seinen eigenen Weg weiterzugehen. "Ich habe immer nach vorne geschaut, versucht, mein Ding weiterzumachen, ein guter Mensch zu sein", beschreibt er seine damalige Einstellung.

Rückhalt bekam der Influencer vor allem von seiner Familie und seinen Fans. Während das Liebes-Aus in den Medien für reichlich Gesprächsstoff sorgte, sei auf seinem Instagram-Account vergleichsweise wenig davon angekommen. "Um ehrlich zu sein, habe ich auch nicht so viele Nachrichten bekommen, weil wir haben nie so ein Couple-Content draus gemacht. Wir haben nicht jeden Tag zusammen Reels gedreht", erklärt Stefano. Seine Follower hätten ihm vielmehr den Rücken gestärkt. Auch auf seine Familie konnte er sich verlassen, besonders auf seinen älteren Bruder Giovanni Zarrella (48). "Und auch in dem Fall hatte ich auch einen großen Bruder, der mich immer unterstützt hat", betont er. Mit etwas Abstand kann Stefano den Erfahrungen von damals sogar etwas Positives abgewinnen. "Für mich war das einfach ein Abschnitt, der mich auch geformt hat und wofür ich auch sehr dankbar bin", sagt er rückblickend. Die Trennung habe ihn verändert, ihm aber auch Kraft für seinen weiteren Weg gegeben.

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Getty Images Stefano Zarrella und Romina Palm im August 2022

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Imago Sebastian Tigges bei der Verleihung des Deutschen Podcast Award 2026 im Großen Sendesaal des rbb in Berlin

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Getty Images Stefano Zarrella und Giovanni Zarrella im September 2024