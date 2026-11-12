Stefano Zarrella läuft nach Rom und sammelt 193.007 Euro

Stefano Zarrella (35) hat es geschafft: Der Social-Media-Star ist zu Fuß von seiner Geburtsstadt Hechingen in Baden-Württemberg bis nach Rom gelaufen. Bei seiner Reise hat er mehr als 1.000 Kilometer zurückgelegt. Wie RTL berichtet, führte ihn seine Route quer über die Alpen, bevor er schließlich am Kolosseum in der italienischen Hauptstadt ankam. Hinter dem Marsch steckte jedoch nicht nur eine sportliche Herausforderung, sondern auch ein guter Zweck: Mit seiner Aktion sammelte der Influencer stolze 193.007 Euro für den RTL-Spendenmarathon. Am Ziel bekam Stefano dann noch eine besondere Überraschung. Seine Eltern warteten dort bereits auf ihn. Als sie ihren Sohn nach den langen Wochen auf der Straße in die Arme schlossen, konnte er seine Gefühle nicht mehr zurückhalten.

Der Weg nach Italien war für Stefano alles andere als leicht. Die lange Strecke forderte ihren Tribut, vor allem seine Knie machten ihm unterwegs zu schaffen. Ans Aufgeben dachte Stefano aber dennoch nicht. Trotz der Schmerzen lief er weiter und kämpfte sich Schritt für Schritt über die Alpen. Umso größer war die Erleichterung, als er endlich in Rom ankam. Nach der Ankunft fiel die Anspannung schlagartig von ihm ab: Stefano reagierte laut und sichtlich bewegt darauf, dass die mehr als 1.000 Kilometer lange Reise nun hinter ihm lag.

Wie hart der Weg nach Rom werden würde, hatte sich für Stefano bereits nach 300 Kilometern gezeigt. In St. Moritz ging wegen starker Knieschmerzen vorerst nichts mehr. Der Grund war laut dem Influencer eine Sehnenüberlastung. "Heute musste ich wieder feststellen, dass mein Körper gerade an seine Grenzen kommt", hatte er damals auf Instagram geschrieben. Für zwei Tage wollte er pausieren, um seinem Körper Ruhe zu gönnen. Aufgeben stand für ihn aber nicht zur Debatte.

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Imago Stefano Zarrella auf dem roten Teppich bei der Weltpremiere von "Michael" in der Uber Eats Music Hall in Berlin, 10.04.2026

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Instagram / stefanozarrella Stefano Zarrella im Dezember 2024

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