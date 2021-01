Stefano Zarrella platzt fast vor Stolz! Für die Germany's next Topmodel-Fans hat das Warten bald ein Ende: Ab dem 4. Februar geht Modelmama Heidi Klum (47) im Rahmen der 16. GNTM-Staffel wieder auf die Suche nach den schönsten Meeedchen Deutschlands – und dabei wird auch eine Promi-Freundin mit von der Partie sein: Stefanos Liebste namens Romina Palm ist eine der neuen GNTM-Kandidatinnen – und das macht ihn superstolz!

"Ich bin so aufgeregt, das mit euch teilen zu dürfen: Meine Freundin Romina ist bei 'Germany's next Topmodel' dabei", berichtete der Bruder von Giovanni Zarrella (42) jetzt voller Freude in seiner Instagram-Story und betonte: "Ich bin so unglaublich stolz auf sie." Die Castingshow-Teilnahme seiner Liebsten sei auch der Grund dafür gewesen, dass es in den vergangenen Wochen etwas weniger Pärchen-Content auf den Social-Media-Profilen der beiden gegeben hätte.

Jedoch müssen sich die Fans aufgrund der ausbleibenden Pärchenfotos offenbar keine Sorgen um Stefanos und Rominas Beziehung machen – ganz im Gegenteil. "Bei uns war in den vergangenen Tagen und Wochen alles überragend", stellte der 30-Jährige klar und verdeutlichte: "Ich bin so glücklich. Glücklicher kann ich einfach nicht sein."

Anzeige

Instagram / lifeofromi Stefano Zarrella und Romina Palm, Dezember 2020

Anzeige

Instagram / stefanozarrella Stefano Zarrella, Bruder von Giovanni Zarrella

Anzeige

Instagram / stefanozarrella Stefano Zarrela mit Freundin Romina

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de