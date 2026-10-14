Inszeniert? Promi-BB-Fans lästern über Kim, Leyla und Mike

Für Kim Virginia Grey (31) ist das Abenteuer Promi Big Brother vorzeitig beendet: Am 13. Oktober, dem neunten Tag, musste der Realitystar den TV-Container verlassen. Zunächst nahm sie ihren Rauswurf gelassen hin – bis sie direkt im Anschluss in der "Late Night Show" mit Jochen Bendel (58) eine unangenehme Überraschung erlebte. Als Studiogäste saßen dort ausgerechnet ihr Ex-Flirt Mike Heiter (34) und seine Frau Leyla (30), die Kim selbst als ihre Erzfeinde bezeichnet. Vor laufenden Kameras wurde es hitzig: Das Paar knallte ihr gleich mehrere Vorwürfe vor den Latz. Dieses brisante Zusammentreffen schürte reichlich Misstrauen beim Publikum. Zahlreiche Fans halten es nämlich für alles andere als einen Zufall, dass Kim genau an dem Abend ausschied, an dem Mike und Leyla ohnehin im Studio eingeplant waren. In den sozialen Medien ist deshalb von einer möglichen Inszenierung die Rede.

In der Sendung sprach Leyla unter anderem ein Enthüllungsvideo von Kims Ex-Manager an, das während deren Zeit im Container die Runde gemacht hatte. "Er hat ein eigenes Statement verkauft, als du drin warst. (...) Das tut mir aber jetzt leid", sagte sie laut Sat.1. Auch das Thema Schwangerschaft brachte die Influencerin zur Sprache und wollte von Kim wissen: "Warum hast du dafür so viele Beweise gesammelt, aber für das Thema, mit dem du ganz Deutschland aufgewühlt hast, nicht?" Kim wurde mit jedem Vorwurf leiser, und ihre Antworten wurden immer knapper, bis Jochen schließlich dazwischenging und das Gespräch auf ein anderes Thema lenkte. Auf Instagram vermuten viele Zuschauer ein abgekartetes Spiel. "Ist doch alles inszeniert", kritisiert einer, ein anderer kommentiert: "Was für ein Zufall, dass Kim gehen muss, just in dem Moment, wenn die Heiters auftauchen, Zufälle gibt's, ne?" Besonders deutlich wird ein weiterer Nutzer: "Ja natürlich ist sie gaaaanz zufällig rausgeflogen, als die Heiters auftauchen. Diese Show ist von Anfang bis Ende eine geplante Schmierenkomödie." Der Sender weist die Vorwürfe zurück: "Wer das Haus verlassen muss, entscheiden allein die Anrufe der Zuschauerinnen und Zuschauer. Da wird nichts inszeniert."

Zusätzlichen Zündstoff liefert ein Detail, auf das mehrere Zuschauer der Show hinweisen: Mike und Leyla seien bereits vor der Nominierung als Gäste angekündigt worden. Ein Instagram-Nutzer sieht darin einen möglichen Einfluss auf das Voting und schreibt: "Richtig! Außerdem wurden die Heiters vor der Nominierung angekündigt. Das hat die Anrufquote sicherlich beeinflusst …" Dass das Aufeinandertreffen im Studio so turbulent wurde, ist auf die Liaison zwischen Kim und Mike – und deren unglücklichen Ausgang – zurückzuführen. Zwischen Kim und dem Paar herrscht daher schon länger dicke Luft. Die Influencerin bezichtigt ihre "Erzfeinde", wie sie in Interviews immer wieder betont, der Lüge und falscher Aussagen – und umgekehrt. Leyla wiederum griff beim Wiedersehen ohne Umschweife jene Themen auf, die während Kims Abwesenheit für Schlagzeilen gesorgt hatten. Wie es nach dem turbulenten Exit aus dem Container weitergeht, können Fans weiterhin mitverfolgen: "Promi Big Brother" läuft täglich bei Sat.1 und ist rund um die Uhr im Livestream auf Joyn zu sehen.

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Joyn Kim Virginia Grey bei "Promi Big Brother" 2026

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Getty Images Leyla und Mike Heiter bei der Gala "Ein Herz für Kinder" in Berlin

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Instagram / mikeheiter, Instagram / kimvirginiaa Mike Heiter und Kim Virginia