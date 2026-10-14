Lauras neue Haarfarbe: Pietro Lombardis Kommentar überrascht

Laura Maria Rypa (30) hat sich für einen neuen Look entschieden und zeigt das Ergebnis jetzt ihren Fans. Auf Instagram präsentiert der Social-Media-Star ihre Haare in einem hellen Braunton, kombiniert mit einem blonden Face-Framing, das ihr Gesicht umrahmt. Die Bilder veröffentlichte eine enge Freundin von Laura, auf den Aufnahmen ist sie selbst rechts zu sehen. "Neue Haare, gleiche beste Freundin", schrieb die Freundin dazu. Für den wohl auffälligsten Moment unter dem Beitrag sorgte allerdings nicht die neue Frisur, sondern ein Kommentar von Pietro Lombardi (34). Der Sänger scheint Lauras verändertes Aussehen kaum wiederzuerkennen und fragt unter dem Social-Media-Post scherzhaft: "Ist das rechte Mädchen KI?" Damit sorgt Pietro zwischen den vielen Reaktionen auf die neue Haarfarbe für besondere Aufmerksamkeit.

Lange musste Pietro auf eine Antwort nicht warten: Lauras Freundin reagierte prompt und schlagfertig auf seine Frage. "Schatzi, nein, aber die Frau deiner Träume", schrieb sie zurück. Inhaltlich gingen weder Laura noch der Musiker näher darauf ein – die beiden hinterließen unter der Antwort jeweils lediglich ein Lach-Emoji. Dabei blieb es allerdings nicht: Kurz darauf greift Laura den Verlauf in ihrer Story noch einmal auf und teilt den Wortwechsel zwischen Pietro und ihrer Freundin mit ihren eigenen Followern. Zu dem Screenshot schreibt die Influencerin verwundert: "Ähm, was passiert hier?" Eine Erklärung liefert sie nicht. Stattdessen lässt sie die Kommentare und die Emoji-Reaktionen für sich sprechen. So rückt neben ihrem neuen Look plötzlich auch Pietros Nachfrage in den Mittelpunkt.

Auch andere Nutzer verfolgten die Unterhaltung aufmerksam und mischten sich ein. Eine Userin stimmte der Freundin von Laura ausdrücklich zu und richtete gleich noch ein paar aufmunternde Worte an den Sänger. "Bähm, Pietro, und damit hat sie recht. Also niemals aufgeben! Träume können wahr werden. Sie ist eine absolute Traumfrau!", schrieb sie in die Kommentarspalte. Durch Lauras Story erreicht der Schlagabtausch unterdessen ein noch größeres Publikum. Nicht nur die Follower des ursprünglichen Gemeinschaftsbeitrags bekommen Pietros KI-Frage, den Konter der Freundin und die Reaktion der Userin mit. Auch Lauras eigene Fans können die Unterhaltung dort noch einmal gesammelt verfolgen. Aus der Präsentation ihrer hellbraunen Haare mit den blonden Strähnen wird so zugleich ein humorvoller Austausch zwischen Laura, ihrer Freundin, Pietro und der Community.

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Collage: Imago, Imago Collage: Laura Maria Rypa und Pietro Lombardi

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Instagram / lauramaria.rpa Laura Maria Rypa, Oktober 2026

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Dwi Anoraganingrum / Future Image / ActionPress Pietro Lombardi und Laura Maria Rypa im November 2023