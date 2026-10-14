Adriana Lima verhüllt Körper nach deutlichem Gewichtsverlust

Adriana Lima (45) ist derzeit das Gesprächsthema in den sozialen Medien. Das Model wurde am Dienstag auf dem Weg zur "Today Show" in New York fotografiert, wie Bilder der Daily Mail zeigen. Nur wenige Tage zuvor hatte ihre deutlich schlankere Erscheinung bei der Paris Fashion Week bereits eine breite Debatte ausgelöst. Für ihre Termine in der Stadt setzte die Brasilianerin auf weite Lagenlooks: Zunächst zeigte sie sich in einem braunen Wildlederblazer mit passender Hose und einer schwarzen Pufferjacke darüber. Später wechselte sie in ein einfarbiges, besonders bequem wirkendes Ensemble aus einem flauschigen Rollkragenpullover und einer weit geschnittenen Loungehose. Die lockeren Silhouetten bedeckten große Teile ihres Körpers und rückten ihre Figur in den Hintergrund. Die neuen Aufnahmen haben die Diskussionen über ihre veränderte Erscheinung erneut befeuert. Adriana selbst hat sich zu den aktuellen Reaktionen und den Kommentaren über ihren Gewichtsverlust bislang nicht öffentlich geäußert.

Bei ihren Looks achtete das Model auf bequeme Details: Zum braunen Zweiteiler kombinierte sie schwarz-weiße Sneaker von Adidas, beim zweiten Outfit trug sie zusätzlich eine schwarze Bauchtasche mit goldfarbenem Kettendetail. Während ihre Outfits in New York für Aufmerksamkeit sorgen, gehen die Reaktionen in den sozialen Medien weit auseinander. Einige Nutzer stellen ohne jeden Beleg Vermutungen an und bringen Ozempic, eine Fettabsaugung oder andere Methoden als mögliche Ursache für den Gewichtsverlust ins Spiel. Andere nehmen Adriana hingegen ausdrücklich in Schutz. Sie betonen, dass eine schlankere Erscheinung kein Grund für persönliche Angriffe oder abwertende Kommentare sei. Daily Mail hat Adrianas Team um ein Statement gebeten, eine Antwort steht bislang allerdings aus. Schon bald steht für Adriana der nächste große öffentliche Auftritt an: Am 18. Oktober soll sie bei der Victoria's-Secret-Show in Los Angeles über den Laufsteg gehen.

Auslöser der jüngsten Debatte war Adrianas Besuch eines Events des Revolve Magazine während der Paris Fashion Week. Dort erschien Adriana in einem kurzen schwarzen Trenchkleid aus Leder – Fans fielen in den Kommentarspalten vor allem ihre sehr schmalen Beine und ihre markante Kieferpartie auf. Es ist nicht das erste Mal, dass das Aussehen des Models öffentlich kommentiert wird. Bereits 2023 hatten Zuschauer nach einer Filmpremiere über angebliche Veränderungen in ihrem Gesicht spekuliert. Damals reagierte Adriana selbst auf die Bemerkungen und veröffentlichte auf Instagram einen Einblick in ihren turbulenten Familienalltag. Zu einem ungeschminkten Foto schrieb sie: "Das ist das Gesicht einer müden Mutter mit einem Teenager-Mädchen, zwei Preteens, einem aktiven Jungen, einem einjährigen Kind, das gerade laufen lernt, und drei Hunden ... danke für eure Sorge."

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Imago Adriana Lima trifft für die Today Show bei den NBC Studios in New York ein, 13. Oktober 2026

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Imago Adriana Lima bei der Messika-Show auf der Paris Fashion Week im Grand Palais, 1. Oktober 2026

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Imago Adriana Lima beim Revolve Launch Magazine Photocall während der Paris Fashion Week in Paris, 29. September 2026