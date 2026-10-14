Anna und Tano getrennt? Ginger Costello reagiert auf Gerücht

Im Fernsehen wirkt alles noch bestens: In der aktuell ausgestrahlten Staffel von Das Sommerhaus der Stars treten Anna Lisson und Tano Milingi als eingespieltes Team auf und zeigen sich harmonisch. Abseits des Bildschirms brodelt es allerdings gewaltig. Schon seit einiger Zeit vermuten Nutzer in den sozialen Medien, dass zwischen den beiden Realitystars längst nicht mehr alles rundläuft. Neue Nahrung erhalten die Spekulationen nun durch mehrere Instagram-Beiträge von Anna, in die ihre Follower versteckte Botschaften hineinlesen. Auch Ginger Costello (40) hat die Spekulationen inzwischen öffentlich aufgegriffen. In ihrer Instagram-Story teilte der Realitystar einen Beitrag, dem zufolge Anna und Tano angeblich künftig gemeinsam in der Trennungsshow Prominent getrennt zu sehen sein sollen. Eine Teilnahme an dem Format würde bedeuten, dass die beiden als Ex-Paar antreten. Offiziell bestätigt ist bislang allerdings weder ein Liebes-Aus noch ein Auftritt in der Sendung. Damit steht das harmonische Bild aus dem Sommerhaus derzeit in deutlichem Kontrast zu den Gerüchten im Netz.

Ausgelöst hatten die Diskussionen vor allem Annas eigene Postings. Vor Kurzem veröffentlichte sie auf Instagram ein Video, in dem sie singt. Dazu schrieb sie: "Ich hasse es, wenn meine Intuition richtig ist, weil ich jetzt mit dem Fakt, dass ich es die ganze Zeit wusste, zurechtkommen muss." Für viele Follower klang das nach einem deutlichen Hinweis auf Beziehungsprobleme. "Trennung?", fragte ein User unter dem Beitrag. Ein anderer schrieb: "Glaube ich leider auch, hoffe es aber nicht." Ginger ging in ihrer Story sogar noch einen Schritt weiter und brachte ein bislang unbestätigtes Fremdgehgerücht ins Spiel. "Stimmen also tatsächlich die Gerüchte, dass Tano Anna betrogen haben soll?", fragte sie. Belege für diese Vermutung nannte Ginger nicht. Anna und Tano selbst haben sich bisher weder zu den Trennungsspekulationen noch zu dem angeblichen Fremdgehen geäußert. Auch Berichte über eine mögliche Teilnahme an "Prominent getrennt" ließen beide bislang unkommentiert.

In ihrer Instagram-Story zeigte Ginger zugleich Mitgefühl mit Anna, machte aber auch deutlich, dass sie von der angeblichen Entwicklung nicht völlig überrascht wäre. "Natürlich tut mir Anna leid, denn so etwas hat sie wirklich nicht verdient. Aber seien wir ehrlich: So ganz aus heiterem Himmel kommt das Ganze jetzt auch nicht unbedingt", schrieb sie. Und weiter: "Manche Geschichten überraschen einen eben nicht mehr, sie bestätigen nur das, was man sich längst gedacht hat. Na dann: Vorhang auf für das nächste Kapitel!" Während Ginger damit die Gerüchte weiter befeuert, zeigt die laufende "Sommerhaus"-Staffel bislang ein anderes Bild. Dort präsentieren sich Anna und Tano als eingespieltes Paar und treten nach außen als harmonische Einheit auf. Da Realityshows üblicherweise vor ihrer Ausstrahlung aufgezeichnet werden, bildet die Sendung jedoch nicht zwangsläufig den gegenwärtigen Stand ab. Wie es aktuell um ihre Beziehung steht, bleibt ohne eine persönliche Erklärung der beiden offen.

Anzeige Anzeige

RTL Tano und Anna, "Das Sommerhaus der Stars" 2026

Anzeige Anzeige

RTL Ginger Costello im "Sommerhaus der Stars"

Anzeige Anzeige

RTL Lukas Reiter, Ginger Costello, Ferry Pall, Tano Milingi und Anna Lisson im "Sommerhaus der Stars"