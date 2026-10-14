Teile der Lunge entfernt: Papst Leo XIV. hat Lungenkrebs

Papst Leo XIV. (71) hat Lungenkrebs. Diese Diagnose gab der Vatikan nach einem chirurgischen Eingriff in der römischen Gemelli-Klinik bekannt, wie RTL berichtet. Ein Ärzteteam hatte dem Oberhaupt der katholischen Kirche am Dienstag den Unterlappen des rechten Lungenflügels entnommen, um ein dort lokalisiertes Geschwulst komplett zu entfernen. Die anschließende Gewebeuntersuchung bestätigte den schlimmen Verdacht: Es liegt ein bösartiges Lungenadenokarzinom vor. Der rund 90-minütige Eingriff sei ohne Komplikationen verlaufen, hieß es aus dem Vatikan. Leo sei normal aus der Narkose erwacht und erhole sich inzwischen in seinem Krankenzimmer. Voraussichtlich wird der Pontifex rund eine Woche in der Klinik bleiben. Ob sich der Krebs bereits ausgebreitet hat, war zunächst nicht geklärt. Dazu sollen weitere Untersuchungen Aufschluss geben.

Erst am Sonntag hatte das Kirchenoberhaupt selbst verkündet, dass die Ärzte bei einem Check-up einen Schatten in seiner Lunge gefunden hatten. Zu diesem Zeitpunkt hieß es noch, die Veränderung befinde sich in einem extrem frühen Stadium. Weil die Mediziner dazu rieten, entschied sich Leo spontan für die OP, die somit nur zwei Tage nach seiner Ankündigung durchgeführt wurde. Alles in allem dauerte der Eingriff inklusive der Vorbereitungsphase rund drei Stunden. Geleitet wurde das Team von dem Thoraxchirurgen Prof. Stefano Margaritora. Während der Operation versammelten sich Mitarbeitende in der Kapelle der Klinik zum Gebet. Kardinalvikar Baldassare Reina rief dazu auf: "Lasst uns gemeinsam beten und den Herrn bitten, unseren Bischof, Papst Leo, zu stärken und all jene zu trösten, die hier im Krankenhaus liegen."

Vor diesem Befund gab es keinerlei Anzeichen für gesundheitliche Probleme bei dem gebürtigen US-Amerikaner, der als Erster seines Landes die katholische Kirche leitet. Leo gilt eigentlich als sehr sportlich und hält sich mit Tennis, Schwimmen und regelmäßigen Workouts fit. Bitter: Der Papst ist in seiner Familie nicht der Einzige, der gegen den Krebs kämpft. Auch sein älterer Bruder Louis Prevost ist in Behandlung. Der 74-Jährige leidet laut seiner Ehefrau Deborah an einem multiplen Myelom und liegt in einer Klinik in Florida. Die Diagnose bekam er schon 2017, woraufhin 2019 eine Stammzellentherapie folgte. Danach galt die Krankheit jahrelang als stabil. In der Woche vor der Operation sprachen die Brüder miteinander. Gegenüber CBS berichtete Deborah Prevost über den Anruf: "Er rief an, um uns mitzuteilen, was passieren wird." Zudem erklärte sie: "Wir beten weiter und hoffen für beide auf das Beste."

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Getty Images Robert Francis Prevost, Papst Leo XIV., im April 2025 in Vatikanstadt

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Getty Images Papst Leo XIV., Mai 2025

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