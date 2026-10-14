Schwerer Sturz zu Hause: Sorge um Monica Lierhaus

Schreckmoment für Monica Lierhaus (56): Die Sportmoderatorin ist vor wenigen Wochen in ihrer Wohnung unglücklich gestürzt und hat sich dabei das Bein gebrochen. Gegenüber dem Magazin Bunte meldete sie sich nun persönlich zu Wort und schilderte, wie es zu dem Unfall kam – gleichzeitig gab sie aber Entwarnung. "Mir geht es schon wieder ziemlich gut", stellte Monica klar. Der Bruch sei inzwischen gut verheilt, auf Krücken sei sie mittlerweile nicht mehr angewiesen. Aktuell konzentriert sich die Moderatorin auf ihre Reha, um wieder vollständig gesund zu werden. Gleichzeitig blickt sie bereits nach vorn: Verläuft die Genesung weiterhin so gut, könnte Monica schon Ende Oktober wieder für RTL vor der Kamera stehen.

Wie es ihr aktuell geht, fasste die Moderatorin im Gespräch mit dem Magazin ausführlich zusammen: "Ich bin in meiner Wohnung unglücklich gestürzt und habe mir dabei das Bein gebrochen. Inzwischen geht es mir schon wieder viel besser. Der Bruch ist gut verheilt, ich mache Reha-Maßnahmen und werde Ende Oktober, wenn alles so gut weitergeht, vor die Kamera bei RTL zurückkehren. Ich benötige auch keine Krücken mehr – alles ist gut." Während des Telefonats mit Bunte machte Monica offenbar einen fitten und wachen Eindruck. Trotzdem stellte der Sturz sie erneut vor gesundheitliche Herausforderungen. Da ihre Genesung nach und nach Fortschritte macht, stehen die Chancen derzeit gut, dass sie wie geplant bald in den TV-Alltag zurückkehren kann.

Gesundheitliche Rückschläge sind für Monica leider nichts Neues. Bis heute kämpft sie mit den Folgen einer Aneurysma-Operation im Januar 2009, bei der es zu schweren Komplikationen kam. Nach dem Eingriff lag die Moderatorin vier Monate lang im künstlichen Koma und schwebte zeitweise in Lebensgefahr. Ihre Familie wurde damals sogar an ihr Krankenbett gerufen, um sich von ihr zu verabschieden. Monicas Schwester Eva kam extra aus den USA, um ihr in dieser schweren Zeit beizustehen. Nach dem Erwachen stand der Moderatorin ein langer und anstrengender Weg zurück ins Leben bevor: Sie musste grundlegende Fähigkeiten wie Sprechen und Gehen Schritt für Schritt wieder erlernen.

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Getty Images Monica Lierhaus beim Deutschen Fernsehpreis, 2012

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ActionPress/Chris Emil Janßen Monica Lierhaus bei einem Event 2019

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Getty Images Monica Lierhaus bei der Goldenen Kamera 2017