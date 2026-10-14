Geheime Gefühle? Ariel und Lorik Bunjaku sorgen für Gerüchte

Um die ehemalige Dschungelcamp-Kandidatin Ariel (23) und Realitystar Lorik Bunjaku (30) ranken sich neue Liebesgerüchte. Nach Informationen der Bild sollen die beiden heimlich ein Paar sein. Gefunkt haben soll es erst nach Ariels bereits abgeschlossenen Dreharbeiten für die Schweizer Ausgabe von Die Bachelorette in Thailand. Aus dem gemeinsamen Umfeld der beiden will das Blatt erfahren haben, dass Ariel sich privat inzwischen auf Lorik festgelegt hat. Pikant ist dabei vor allem der Zeitpunkt: Ab dem 26. Oktober 2026 flimmert die 23-Jährige als offizielle Singlefrau über die Bildschirme und geht vor laufenden Kameras auf Partnersuche. Zu den Spekulationen schweigen die beiden Hauptdarsteller dieser Geschichte bislang eisern – auf Anfrage von Bild äußerten sich weder Ariel noch Lorik.

Zuletzt hatten die beiden einen gemeinsamen TV-Termin: Am 7. Oktober waren sie in derselben Ausgabe von Promi Big Brother – Die Late Night Show zu Gast. Für Lorik steht nun zunächst eine sportliche Herausforderung an. Am Samstag, dem 17. Oktober, steigt er bei Fame Fighting 4 in der Essener Grugahalle in den Ring. Dort tritt der Realitystar gegen Tommy Pedroni (31) an. Ariel hingegen muss sich im TV mit einer anderen Art von Auswahlverfahren beschäftigen. Bei "Die Bachelorette" lernt sie mehrere Männer bei Dates kennen, entscheidet per Rosenvergabe über deren Weiterkommen und wählt im Finale einen Kandidaten aus.

Ariel stammt aus Basel und ist Mutter einer zweijährigen Tochter. Einem größeren deutschen Publikum wurde der Realitystar Anfang 2026 durch die Teilnahme an "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!" bekannt. Lorik bringt hingegen bereits eigene Erfahrungen mit der Partnersuche vor laufenden Kameras mit. Er war selbst Kandidat bei "Die Bachelorette" und suchte später auch bei Bachelor in Paradise nach seinem Liebesglück. Gemeinsam mit seiner damaligen Partnerin Denise Hersing (30) zog er zudem ins "Sommerhaus der Stars" ein. Diese Beziehung ist inzwischen allerdings Geschichte: Denise machte die Trennung im Mai 2026 öffentlich.

Anzeige Anzeige

Instagram / _ariel__61 Ariel, Reality-TV-Star

Anzeige Anzeige

Imago Lorik Bunjaku bei der Pressekonferenz zu Fame Fighting 2026 im Atlantic Hotel Essen

Anzeige Anzeige

Instagram / _ariel__61 Ariel, ehemalige Dschungelcamperin