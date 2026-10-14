Zara McDermott und Louis Tomlinson leben längst zusammen

Zara McDermott und Louis Tomlinson (34) haben einen weiteren Schritt in ihrer Beziehung gemacht: Die beiden wohnen inzwischen zusammen. Im Interview mit Cosmopolitan bestätigte die Reality-TV-Bekanntheit, dass sie bereits seit einiger Zeit in dem Londoner Haus des Sängers lebt. "Wir leben jetzt schon eine Weile zusammen, und ehrlich gesagt ist es einfach großartig. Er ist wie mein Märchenprinz. Er ist wie mein Märchen", schwärmte Zara. Auch darüber hinaus geriet sie ins Schwärmen: "Er ist wirklich der großartigste Mensch, den ich je in meinem Leben getroffen habe, und er inspiriert mich auf so viele Arten." Seit März 2025 sind die beiden ein Paar, im Juni desselben Jahres machten sie ihre Beziehung auf Instagram öffentlich. Mit dem gemeinsamen Zuhause beginnt für den früheren One-Direction-Star und die Britin ein neues Kapitel ihrer Beziehung.

Eine schlechte Angewohnheit, die sie an ihrem Freund stört, fällt Zara nach eigener Aussage nicht ein. Dennoch räumt sie ein, dass die Beziehung auch Herausforderungen mit sich bringt. Eine davon ist die riesige und treue Fangemeinde, die Louis seit seiner Zeit bei One Direction begleitet. "Ich wusste, dass Lou eine riesige Fangemeinde haben würde, und seine Fans beschützen und lieben ihn und unterstützen ihn in jeder Hinsicht. Ich verstehe ihren Beschützerinstinkt. Es ist wie eine unerschütterliche Loyalität", erklärte sie im Interview mit Cosmopolitan. Dass der Umgang damit nicht immer leicht ist, verhehlt die Influencerin allerdings nicht: "Das bedeutet nicht, dass es manchmal nicht schwierig ist. Natürlich bringt es seine Herausforderungen mit sich." Umso mehr schätzt Zara offenbar die Unterstützung ihres Partners. "Er ist der empathischste, rücksichtsvollste und freundlichste Mensch. Er wird immer zuerst an jeden anderen denken, bevor er an sich selbst denkt, und ich finde, das ist eine so seltene Eigenschaft bei einem Menschen", betonte sie.

Schon vor dem gemeinsamen Einzug gab es Anzeichen dafür, dass Zara im Leben von Louis Tomlinson eine feste Rolle spielt. Ende 2025 ließen seine Zwillingsschwestern Daisy und Phoebe durchblicken, dass die Britin die Weihnachtsfeiertage mit der Familie verbringen sollte. Auch auf ihrem Instagram-Profil zeigte Zara ihre Verbundenheit mit dem Musiker: Zu ihrem 29. Geburtstag im Dezember veröffentlichte sie ein vertrautes Foto des Paares. Kurz darauf sorgte ein weiteres Gerücht für Schlagzeilen. Wie das Magazin new unter Berufung auf Insider berichtete, soll Louis einen Heiratsantrag ins Auge gefasst haben. Belege für diese Behauptung gibt es bislang nicht. Über ihr Liebesleben sprechen die beiden nur selten öffentlich und lassen ihre Fans meist nur punktuell daran teilhaben. Dass sie nun auch unter einem Dach leben, ist ein weiterer wichtiger Schritt für das Paar.

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Instagram / zara_mcdermott Zara McDermott und Louis Tomlinson, August 2025

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Getty Images Zara McDermott bei den NTAs 2024 in der O2 Arena in London, September 2024

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Getty Images Louis Tomlinson bei seinem Konzert der "How Did We Get Here?"-Welttournee im Ziggo Dome in Amsterdam, 20. April 2026