Lottie Tomlinson vermisst die Ratschläge ihrer Mutter

Lottie Tomlinson (28) hat über ihre ungewöhnliche Jugend an der Seite ihres berühmten Bruders gesprochen. Im Podcast "Feel Good Formula" erzählte die Influencerin im Gespräch mit Zara McDermott (29) von den Jahren, in denen sie mit One Direction um die Welt reiste. Gerade einmal 15 Jahre alt war sie, als ihre Mutter Johannah Deakin sie nach New York schickte. Dort sollte sie die Boyband auf Tour begleiten und bei Hairstylistin Lou Teasdale (43) erste Einblicke in die Berufswelt bekommen. In dieser Zeit sei ihr Bruder Louis Tomlinson (34) für sie zu einer Art Vaterfigur geworden. "Am Ende war es wirklich schön, weil er auf dieser Tour gewissermaßen eine Vaterrolle übernommen hat und mir nichts durchgehen ließ", erinnerte sie sich. Der Sänger habe stets auf sie aufgepasst und ihr klare Grenzen gesetzt. "Wenn ich etwas angestellt hatte, sprach er mich darauf an. Das weiß ich heute zu schätzen, damals vielleicht noch nicht. Aber im Grunde hat er mich in diesen paar Jahren großgezogen, weil er das einzige Familienmitglied war, das ich bei mir hatte", erzählte Lottie.

Die gemeinsamen Tourjahre hätten die Geschwister eng zusammengeschweißt. Bis heute verbindet Lottie und Louis ein enges Verhältnis. Dabei sei die Fürsorge keine Einbahnstraße gewesen: Auch sie habe ihrem Bruder den Kopf gewaschen, wenn er sich danebenbenahm. Im Gespräch wurde Lottie zudem emotional, als sie auf die Verluste in ihrer Familie zu sprechen kam. Ihre Mutter Johannah starb 2016 an Leukämie, als Lottie gerade einmal 18 Jahre alt war. Drei Jahre später verlor sie auch ihre jüngere Schwester Félicité Tomlinson (†18), die an einer versehentlichen Drogenüberdosis starb. Besonders seit sie selbst Mutter ist, vermisse sie den Rat ihrer eigenen Mutter. "Es ist wirklich schwer, eigene Kinder zu haben, ohne dass deine Mutter da ist", erklärte sie. Es falle ihr nicht immer leicht, für andere stark zu sein und dabei die eigenen Gefühle zurückzustellen. Unterstützung finde sie bei ihren Schwestern. Die schweren Verluste hätten die Familie noch enger zusammengeschweißt. Auch Schuldgefühle seien Teil ihrer Trauer gewesen: An guten Tagen habe sie sich schlecht gefühlt, während sie sich in besonders dunklen Phasen gewünscht habe, die schönen Momente mehr genossen zu haben. Inzwischen lasse sie die unterschiedlichen Gefühle einfach zu.

Johannah war Mutter von sieben Kindern und laut Lottie mit ganzem Herzen für ihre Familie da. Auch ihre eigene Begeisterung für Make-up und Beauty verdankt die Influencerin ihrer Mutter. Schon als Kind habe sie gemeinsam mit ihr am Schminktisch gesessen und dabei ihre Leidenschaft für das Thema entdeckt. Inzwischen hat Lottie selbst eine Familie gegründet. Mit ihrem Verlobten Lewis Burton (34) hat sie einen Sohn namens Lucky und eine Tochter namens Flossie. Durch ihre eigene Mutterschaft fühle sie sich ihrer verstorbenen Mutter heute noch näher, da sie inzwischen besser nachvollziehen könne, welchen Stellenwert ihre Kinder für Johannah hatten. Auch ihre jüngeren Schwestern Daisy und Phoebe sind ein wichtiger Teil ihres Lebens. Wie eng die Familie zusammenhält, zeigte sich bei gemeinsamen Ausflügen wie beispielsweise ins Winter Wonderland im Londoner Hyde Park. Dort verbrachten Lottie und Lewis mit ihren beiden Kindern einen ausgelassenen Tag. Daisy und Phoebe waren ebenfalls dabei.

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Getty Images Lottie Tomlinson bei den National Television Awards 2026 in der Londoner O2 Arena

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Instagram / lottietomlinson Lewis Burton, Lottie Tomlinson und Lucky, August 2024

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