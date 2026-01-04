Laut Insider: Louis Tomlinson plant Heiratsantrag für Zara

Zara McDermott (29) und Louis Tomlinson (34) sollen kurz davorstehen, ihre Liebe mit einem Antrag zu besiegeln – das erzählen Insider dem Magazin new. Die Reality-Bekanntheit und der frühere One-Direction-Star sind seit rund zehn Monaten liiert und wurden im Sommer auf Instagram offiziell. Nach Zaras 29. Geburtstag im Dezember, den sie mit einem Kuschel-Foto der beiden feierte, soll Louis jetzt den entscheidenden Schritt planen. Die beiden verbringen ihre Zeit in London und im Umfeld seiner Familie, darunter mit den Zwillingsschwestern Daisy und Phoebe, die verrieten, dass Zara an Weihnachten mit am Tisch sitzt. Dass die beiden abseits des Rampenlichts auf Zweisamkeit setzen, befeuert die Spekulationen – und lässt Fans von Hochzeitsglocken träumen.

Mehrere Details zeichnen das Bild eines Paares, das es ernst meint. Im Podcast "Diary Of A CEO" erklärte Louis, seine neue Musik sei von echten Gefühlen getragen: "Ich bin ein zutiefst, zutiefst romantischer Mensch. Für mich muss es gelebt sein – es muss real für mich sein", sagte er dort. Und weiter: Wäre er nicht so verliebt, klänge seine Platte anders. Dass Zara an seiner Seite auch in schweren Phasen Halt gibt, macht ein weiterer Punkt deutlich: Seine Schwestern Daisy und Phoebe sprachen im Podcast "Tea With The Twins" darüber, dass die Influencerin die Feiertage mit der Familie verbringt. Ein Insider schwärmt weiter: "Du hast noch nie ein Paar gesehen, das so verliebt ist." Im Alltag mögen es beide schlicht, berichten Beobachter – Spaziergänge, Couch-Abende und Serien statt Blitzlicht und roter Teppich.

Hinter dieser Ruhe steckt auch eine gemeinsame Geschichte, die die beiden zusammengeschweißt hat. Louis hat in den vergangenen Jahren schmerzhafte Verluste erlebt, darunter den Tod seiner Mutter und seiner Schwester. Laut new fand er zuletzt erneut Trost, nachdem der Tod seines Freundes Liam Payne (†31) ihn "mehr als am Boden zerstört" zurückließ; er würdigte ihn öffentlich mit einem bewegenden Abschied. Zara, die zuvor mit Sam Thompson (33) liiert war, gilt seitdem als Stütze – ein Mensch, der zuhört, Verständnis zeigt und Nähe zulässt. Ihr privates Glück zeigen sie bewusst dosiert: Auf Social Media teilte Zara im Dezember ein Bild vom Geburtstag, zuvor hatte sie die Vorweihnachtszeit mit einem Blick in ihr gemütliches Zuhause festgehalten. Statt Glamour-Jetset setzen der Sänger und die Influencerin auf kleine Rituale und Familienmomente – genau jene leisen Töne, die jetzt angeblich in einen großen Antrag münden könnten.

Instagram / zara_mcdermott Zara McDermott und Louis Tomlinson

Getty Images Louis Tomlinson, Sänger

Instagram / zara_mcdermott Zara McDermott und Louis Tomlinson, August 2025