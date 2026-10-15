Godfrey Egbon erklärt ehrlich: "Ich mag Christian sehr"

Bei Promi Big Brother hat sich zwischen Godfrey Egbon und Christian Lell (42) in kürzester Zeit eine enge Verbindung entwickelt – und daraus macht das Model auch nach seinem Auszug keinen Hehl. Bei einer Pressekonferenz im Beisein von Promiflash sprach Godfrey offen über sein Verhältnis zu dem ehemaligen Fußballprofi, der im Container bei mehreren Mitbewohnern negativ aufgefallen war. "Na ja, ich mag Christian sehr. Das ist, glaube ich, keinem entgangen", stellte er klar. Dass er den Ex-Kicker mag, heißt für ihn aber noch lange nicht, dass er alles gutschreibt, was dieser tut. Ein endgültiges Urteil über Christian will sich Godfrey sowieso noch nicht anmaßen – immerhin kennen sich die beiden erst seit etwa einer Woche. Das ist für ihn einfach viel zu kurz, um jemanden wirklich durchschauen zu können.

Dass Christian auch schwierige Seiten hat, will das Model keineswegs unter den Tisch fallen lassen. "Aber ich bin nicht auf einem Auge blind. Ich weiß, dass er auch seine Baustellen hat. Dazu kann ich allerdings nichts sagen", erklärte Godfrey. Er gab zu, dass er während der Zeit im Container längst nicht alles mitbekommen hat. Nach seinem Rauswurf will er sich die Show deshalb erst einmal in Ruhe im Fernsehen anschauen, um das Ganze aus Sicht der Zuschauer zu verfolgen, bevor er sich festlegt. Durch diese neuen Bilder könnte sich seine jetzige Meinung durchaus noch einmal komplett ändern. Gleichzeitig betonte Godfrey, dass die schnelle persönliche Verbindung zu Christian keine automatische Parteinahme sei: "Das heißt aber nicht, dass ich jetzt überall herumrenne und sage, Christian sei im Recht. Das sage ich nicht."

Abseits des Containers hatte Christian schon vor seinem Einzug Einblicke in sein Privatleben gegeben. Der frühere Bayern-Profi fand sein Liebesglück mit Parishee Tawakolian, die 2015 bei Germany's Next Topmodel teilnahm. Das Paar hat sich auf Ibiza kennengelernt, wo Christian am 29. August 2024 seinen 40. Geburtstag zelebrierte. Auf der Urlaubsinsel haben sich die beiden danach auch ein gemeinsames Leben aufgebaut. Während der Ex-Kicker im privaten Alltag also eine feste Stütze hat, die zu Hause auf ihn wartet, hat er laut Godfrey auch im Container superschnell Anschluss und eine persönliche Ebene gefunden. Wie das TV-Publikum das Verhalten des ehemaligen Fußballers bewertet, dürfte sich im weiteren Verlauf der Sendung zeigen – Godfrey selbst will sich seine Meinung nun in Ruhe vor dem Fernseher bilden.

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Imago Godfrey Egbon bei der Vorstellung der neuen Bewohner von Promi Big Brother 2026

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Joyn Christian Lell in "Promi Big Brother"

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Joyn Godfrey Egbon bei "Promi Big Brother"