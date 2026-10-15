Hirntumor: Hippo-Campus-Sänger Jake Luppen vor riskanter OP

Jake Luppen (31), Frontmann der US-Band Hippo Campus, hat seine Fans mit einer ernsten Nachricht überrascht: Bei dem 31-jährigen Sänger und Gitarristen wird ein Hirntumor vermutet. Auf Instagram erklärte der Musiker, dass Ärzte bei einer Routineuntersuchung ein neues Wachstum an einer bereits bekannten Läsion in seinem Gehirn festgestellt hätten. Die Ärzte vermuten aktuell ein langsam wachsendes Gliom zweiten Grades. Deshalb soll Jake am 6. November operiert werden – für den Eingriff sind rund sechs Stunden eingeplant. Das Besondere: Während der Operation muss der Musiker bei vollem Bewusstsein bleiben. Nur so kann das Ärzteteam wichtige Hirnfunktionen live überwachen und das betroffene Gewebe entfernen, ohne Schaden anzurichten. Auch für ein anderes Problem gibt es nun offenbar eine Erklärung: Zuletzt hatte Jake unter vermeintlichen Panikattacken gelitten. "Zu meiner Überraschung waren die Paniksymptome, die ich erlebt hatte, tatsächlich fokale Anfälle", schrieb er in seinem Posting.

Die ganze Geschichte begann schon vor sieben Jahren: Damals wurde Jake wegen anhaltender Migräne in die Röhre geschickt. Bei einer MRT-Untersuchung entdeckten die Mediziner eine neun Millimeter große Gewebeveränderung ganz in der Nähe der Basalganglien. Bei einer Routinekontrolle zeigte diese Stelle nun plötzlich Auffälligkeiten. Nach einem EEG sowie intensiven Beratungen mit einem Neurologen und einem Neurochirurgen der renommierten Mayo Clinic stand fest: Eine Kraniotomie ist unumgänglich. Eine einfache Gewebeprobe (Biopsie) wäre wegen der hochriskanten Lage der Läsion viel zu gefährlich. Ziel des Eingriffs ist es nun, so viel Gewebe wie möglich herauszuschneiden und im Labor zu analysieren. Erst die Laborergebnisse sollen Klarheit über die genaue Diagnose und die weitere Behandlung bringen. Dass die Operation mit beunruhigenden Risiken verbunden ist, verschwieg der Sänger seiner Community nicht. Zugleich betonte er, dass er und seine Familie großes Vertrauen in das behandelnde Team hätten. Über seinen weiteren Weg will er seine Fans informieren: "Das wird eine wilde Fahrt."

Bevor es für den Musiker in die wahrscheinlich monatelange Pause geht, will er es noch ein letztes Mal wissen: Am 19. Oktober 2026 plant Jake ein Konzert im Turf Club in St. Paul im US-Bundesstaat Minnesota, um vor seiner Genesungszeit noch einmal live auf der Bühne zu stehen. Dort möchte er "ein letztes Mal richtig abgehen, bevor ich für ein paar Monate außer Gefecht bin", wie er auf Instagram ankündigte. Seinen Anhängern versprach der Musiker außerdem: "Seid versichert, ich werde so hart wie möglich daran arbeiten, so schnell wie möglich wieder auf der Bühne zu stehen." Die Band Hippo Campus rief Jake bereits 2013 ins Leben. Zusammen mit Nathan Stocker, Zach Sutton und Whistler Isaiah Allen gründete er die Formation während ihrer gemeinsamen Zeit am Saint Paul Conservatory for Performing Artists. DeCarlo Jackson kam 2017 dazu. Trotz der ernsten Nachricht ließ sich der Sänger seinen Humor nicht nehmen und stellte mit Blick auf den ähnlich klingenden Bandnamen klar: "Nein, er ist nicht in meinem Hippocampus."

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Instagram / lupin Jake Luppen im Juli 2022

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Imago Jake Luppen von Hippo Campus beim Bonnaroo Music & Arts Festival 2023

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Imago Jake Luppen von Hippo Campus beim Bonnaroo Music and Arts Festival, Juni 2017