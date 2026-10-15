Nach Flugzeug-Ausraster bittet Selma Blairs Freund um Gebete

Andy Kiernan wendet sich mit bewegenden Worten an seine Follower. Der Geschäftsmann, der seit 2024 mit Selma Blair (54) liiert ist, veröffentlichte am Dienstag in seiner Instagram-Story einen emotionalen Appell. Hintergrund ist ein Zwischenfall mit der Schauspielerin an Bord eines Delta-Flugs von Los Angeles nach New York. Ihr On-off-Partner zeigt sich besorgt um Selmas Zustand und deutet an, dass sie bislang nicht die Unterstützung erhalten habe, die sie benötige. "Betet für Selma. Sie hat ein gutes Herz. Sie hat noch nicht die Hilfe bekommen, die sie braucht. Betet dafür, dass sie sie bekommt. Sie ist ein Mensch wie wir alle", schrieb Andy. Zudem bat er seine Follower, auch Selmas 15-jährigen Sohn Arthur (15) in ihre Gebete einzuschließen. Den Teenager hat die "Natürlich Blond"-Bekanntheit aus ihrer früheren Beziehung mit Jason Bleick.

Hintergrund von Andys Appell ist ein Vorfall, der sich am Sonntag während eines Fluges von Los Angeles nach New York ereignet haben soll. Berichten zufolge soll Selma an Bord körperlich auffällig geworden und daraufhin von der Crew fixiert worden sein. Nach der Landung wurde sie medizinisch versorgt, zudem kam es zu einem Kontakt mit der Polizei. Eine Sprecherin der 54-Jährigen erklärte gegenüber Page Six, ein medizinischer Notfall habe zu dem Verhalten geführt, das Selma nun vorgeworfen werde. Inzwischen befinde sie sich wieder in einem stabilen Zustand. Am Montag plädierte Selma in zwei Anklagepunkten wegen Körperverletzung zweiten Grades auf nicht schuldig. Wie aus dem Bericht hervorgeht, drohen ihr im Falle einer Verurteilung zwei bis sieben Jahre Haft. Auf eine erneute Anfrage von Page Six reagierte Andy zunächst nicht mit einem weiteren Kommentar.

Selma lebt seit Jahren mit der Diagnose Multiple Sklerose. Ihr Anwalt Shawn Barnes führt den Zwischenfall auf mehrere gesundheitliche und körperliche Belastungen zurück, die zusammengekommen seien. So soll sie wichtige Medikamente ausgelassen haben, die ihre neurologischen Symptome kontrollieren. Zusätzlich habe sie vor der Reise sehr lange und kräftezehrende Drehtage hinter sich gebracht. Während des Fluges sei Selma zudem gestürzt und habe sich dabei am Kopf verletzt. Laut ihrem Rechtsbeistand sei sie zum Zeitpunkt des Vorfalls stark verwirrt und desorientiert gewesen. Eine vorsätzliche Attacke weist er zurück.

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Imago Selma Blair bei der Leading Hotels of the World Accreditation Celebration in der Calamigos Ranch, Malibu

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Imago Selma Blair und Arthur Saint Bleick bei "Prime Video Celebrates Elle World" in New York

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Getty Images Selma Blair