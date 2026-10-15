Yasin Cilingir verrät: Kommt seine Ex Samira zum Boxkampf?

Am 17. Oktober steigt Yasin Cilingir (35) bei Fame Fighting gegen Aleks Petrovic (35) in den Boxring. Doch neben seinem bevorstehenden Kampf beschäftigt den Realitystar offenbar noch eine ganz andere Frage: Wird seine getrennt lebende Ehefrau Samira Cilingir (29) im Publikum sitzen und ihn anfeuern? Im Gespräch mit Promiflash zeigte sich Yasin zumindest zuversichtlich, dass sie sich das Event nicht entgehen lassen wird. "Ich denke, dass Samira auf jeden Fall kommen wird. Das denke ich auf jeden Fall", erklärte er. Ob sie dann tatsächlich auf seiner Seite stehen wird, scheint allerdings noch nicht geklärt zu sein. "Ich weiß jetzt nicht, wen sie unterstützt", gab der TV-Star zu. Natürlich würde er sich wünschen, dass Samira ihm die Daumen drückt. Mit ihrer Anwesenheit rechnet er jedenfalls fest – auch wenn bislang offenbleibt, welchen der beiden Kontrahenten sie unterstützen wird.

Auf die Unterstützung seiner beiden Kinder muss Yasin bei Fame Fighting hingegen verzichten. "Nein, unsere Kinder werden nicht vor Ort sein", stellte der Realitystar im Interview klar. Dass er sich dennoch über Samiras Besuch freuen würde, liegt vor allem an ihrem weiterhin guten Verhältnis. Obwohl die beiden kein Paar mehr sind, verstehen sie sich nach seinen Angaben nach wie vor gut. "Sie ist die Mutter unserer Kinder. Ich meine, wir haben immer einen guten Kontakt, ein gutes Verhältnis, obwohl wir getrennt sind", erklärte er. Gerade deshalb würde es Yasin viel bedeuten, wenn seine Noch-Ehefrau ihm bei dem Boxkampf die Daumen drückt. "Ich hoffe natürlich, dass sie auf meiner Seite steht", betonte er.

Auch wenn ihre Liebe gescheitert ist, bleiben Yasin und Samira durch ihre beiden gemeinsamen Kinder eng miteinander verbunden. Die Realitystars sind weiterhin verheiratet, leben mittlerweile jedoch getrennt. Nach Yasins Schilderungen funktioniert der Umgang miteinander trotz des Liebesaus gut, weshalb er auch auf ihre Unterstützung bei Fame Fighting hofft. Ob Samira am 17. Oktober tatsächlich am Ring sitzen und ihm im Duell gegen Aleks die Daumen drücken wird, bleibt abzuwarten. Ebenso offen ist, wie sich Yasin bei seinem Auftritt im Boxring schlagen wird.

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Imago Yasin und Samira Cilingir beim Fame Fighting 2 im Maritim Hotel Bonn am 09.11.2024

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Imago Yasin Cilingir und Aleks Petrovic beim Face-off vor ihrem Duell

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IMAGO / BOBO Yasin Cilingir, Realitystar