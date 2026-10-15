Kourtneys Vampir-Look bei Landons Party löst Kritik aus

Zum 23. Geburtstag von Landon Barker luden die Barkers zu einer Mottoparty im Zeichen der Vampire ein – und Kourtney Kardashian (47) setzte das Thema besonders konsequent um. Auf Instagram teilte der Realitystar eine Bilderreihe von der düster inszenierten Feier, bei der auch Ehemann Travis Barker (50) und das Geburtstagskind selbst passend kostümiert auftraten. Kourtney entschied sich für ein tief ausgeschnittenes, durchsichtiges Negligé aus schwarzer Spitze. Dazu kombinierte sie einen schwarzen Choker und eine Kreuzkette. Knallroter Lippenstift und eine Spur Kunstblut an ihrem Mund rundeten das Vampir-Outfit ab. Während ihre Familie den Look in den Kommentaren begeistert feierte, stießen sich einige Instagram-Nutzer an dem freizügigen Outfit. Gerade bei der Geburtstagsparty ihres Stiefsohns sei der Auftritt unpassend, kritisierten sie. Unter dem Beitrag entbrannte, wie The Blast berichtet, daraufhin eine hitzige Debatte über das Kostüm der vierfachen Mutter.

Auch die übrigen Bilder zeigen Eindrücke der schaurigen Geburtstagsparty. Landon und Travis posierten mit rot geschminkten Augen und Kunstblut am Mund. Auf einer Aufnahme ist Landon außerdem zu sehen, wie er die Kerzen auf seiner Geburtstagstorte auspustet. Travis kommentierte die Fotos seiner Frau auf Instagram mit nur zwei Worten: "Frau Barker". Landon richtete ebenfalls liebe Worte an seine Stiefmutter: "Ich liebe dich!" Doch zwischen all dem Zuspruch fanden sich auch deutlich kritische Stimmen. "Seltsam, deine Kinder tun mir leid", schrieb ein Nutzer. Ein anderer urteilte: "Deine Posts sind sehr verstörend." Ein weiterer Kommentar fiel spöttisch aus: "Wenigstens ist dein Hintern ausnahmsweise nicht zu sehen."

Seit ihrer Hochzeit sind Kourtney und Travis Teil einer großen Patchworkfamilie. Neben ihrem gemeinsamen Sohn Rocky Thirteen Barker haben beide Kinder aus vorherigen Beziehungen. Aus Kourtneys früherer Beziehung mit Scott Disick (43) hat sie drei Kinder: Mason, Penelope und Reign. Travis brachte Sohn Landon und Tochter Alabama aus seiner Ehe mit Shanna Moakler (51) mit. Auch Travis' langjährige Stieftochter Atiana De La Hoya, die er seit ihrer Kindheit mit großgezogen hat und öffentlich als seine Tochter bezeichnet, gehört dazu. Kourtneys Rolle in der Patchworkkonstellation sorgte in der Vergangenheit bereits für öffentliche Diskussionen. Im Februar äußerte sich Shanna gegenüber The Blast kritisch über die Stiefmutter ihrer Kinder: "Ich habe das Gefühl, dass einige Grenzen überschritten wurden." Gleichzeitig betonte sie, dass die Familie die damaligen Konflikte hinter sich gelassen habe. Knapp zwei Monate vor der Vampirparty meldete sich Shanna erneut zu Wort. Unter einem inzwischen gelöschten TikTok-Video von Kourtney bei der Premiere von Travis' Dokumentation "Travis Barker: Louder Than Fear" fragte sie: "Wo sind ihre Kinder?" Mason, Penelope und Reign waren in dem Clip nicht zu sehen.

Anzeige Anzeige

Instagram / kourtneykardash Kourtney Kardashian, TV-Star

Anzeige Anzeige

Instagram / kourtneykardash Kourtneys Vampir-Look bei Landons Party

Anzeige Anzeige

Imago Travis Barker und Kourtney Kardashian, 2022