Blueface und Chrisean Rock feiern Liebe mit neuen Tattoos

Es ist ein Liebesbeweis, der unter die Haut geht – wortwörtlich. Rapper Blueface (29) und seine Partnerin Chrisean Rock (26) haben schon einige schwierige Phasen zusammen durchgemacht und sich auch schon einige Male voneinander getrennt. Wie Complex nun berichtet, sind die beiden aktuell Hals über Kopf ineinander verliebt. Blueface ließ sich als Beweis dafür den Namen seiner Partnerin in großen Buchstaben auf den Rücken tätowieren – Chrisean ging sogar noch einen Schritt weiter. Wie Fotos auf X zeigen, ließ sie sich ein Porträt von Blueface mitten ins Gesicht stechen. Das Abbild prangt nun auf ihrer rechten Wange. Mit den frisch gestochenen Motiven machen sie jetzt öffentlich deutlich, dass sie ihrer Liebe eine weitere Chance geben wollen.

Im Netz bekommt vor allem Chrisean aufgrund ihres Tattoos viel Kritik. Einige User auf X machen sich darüber lustig, dass sie ihr Gesicht "verunstaltet" hat, während Blueface sich lediglich ihren Namen auf den Rücken stechen ließ. "Er schrieb ihren Namen auf seinen Rücken, und sie ging sogar so weit, sein gesamtes Gesicht auf ihres tätowieren zu lassen. Frauen, die sich um Männer drehen, mit geringem Selbstwertgefühl, werden für mich immer ein Clown bleiben", schreibt einer zu den Aufnahmen. Andere meinen: "Das ist das Dümmste, was ich je gesehen habe" und "Wir haben versucht, sie vor ihm zu retten. Offensichtlich will sie nicht gerettet werden." In der Vergangenheit zeigte Blueface immer wieder aggressives Verhalten, das die Fans von Chrisean immer wieder dazu trieb, sie vor ihm schützen zu wollen.

Doch nicht nur die polarisierenden Liebesbeweise der beiden stehen gerade in der Kritik. Für heftige Kritik sorgt vor allem, dass Chriseans kleiner Sohn Chrisean Junior in den Übertragungen immer wieder prominent zu sehen ist. DJ Akademiks machte seinem Unmut auf X Luft und schilderte sein Unbehagen mit den Worten: "Ich klickte auf Bluefaces Stream und hatte ein moralisches Dilemma." Dem Paar warf er vor, den Kleinen "als Requisite in dem Video" zu benutzen. Zahlreiche Fans schlossen sich der Kritik an, äußerten Sorge um das Wohlergehen des Kindes und bemängelten, dass der Junge durch die Livestreams unnötiger öffentlicher Aufmerksamkeit und Kommentaren aus dem Netz ausgesetzt werde.

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Getty Images Blueface mit seiner Freundin ChriseanRock im April 2023

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Getty Images Blueface, Rapper

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Getty Images Chrisean Rock, Rapperin

Wie findet ihr Chriseans neues Gesichtstattoo von Blueface? Mutig und unverwechselbar – wenn sie es liebt, ist das alles, was zählt. Ich finde, es steht ihr nicht und ist als Liebesbeweis viel zu extrem. Das Motiv sollte sie lieber wieder entfernen lassen. Ergebnis anzeigen