Tod seiner Frau: Worte seines Sohnes gehen Paul Panzer nahe

Der Verlust seiner geliebten Ehefrau hat bei Comedian Paul Panzer (54) und seinem Sohn tiefe Spuren hinterlassen. In einer neuen, vor Publikum aufgezeichneten Ausgabe des Podcasts "Betreff: Leben – die Sprechstunde mit Hans Sigl" gewährte der sonst so humorvolle Entertainer offene Einblicke in sein Seelenleben. Obwohl sein Sohn inzwischen 21 Jahre alt und sogar ein gutes Stück größer als sein Vater ist, bleibt er in dieser schweren Zeit für den Komiker nach wie vor der "kleine Junge". Manchmal suche der junge Mann ganz bewusst die körperliche Nähe seines Vaters, nehme ihn in den Arm und sage schlicht: "Ich vermisse Mama." Diese Momente verdeutlichen für Paul immer wieder, wie eng das Vater-Sohn-Gespann zusammensteht und wie sehr sie sich gegenseitig Halt geben.

Trotz seines eigenen tiefen Schmerzes versucht Paul vor allem, stark für seinen Sohn zu sein und das tägliche Familienleben aufrechtzuerhalten. Mit einer Art Tunnelblick widmet er sich banalen Pflichten wie dem Einkaufen oder der Wäsche, wobei er sich selbst im Alltagsstress oft völlig vergisst. Auf die Frage, ob er anderen Menschen in ähnlichen Ausnahmesituationen einen Ratschlag geben könne, reagierte der Comedian mit entwaffnender Ehrlichkeit: "Keine Ahnung. Es zieht einem [...] den Boden unter den Füßen weg." Besser oder erträglicher werde der Verlust für ihn keineswegs. Der Schmerz bleibe allgegenwärtig und sei schlichtweg furchtbar. Ans Aufgeben verschwendet Paul dennoch keinen Gedanken, denn er trägt schließlich die Verantwortung für seinen Sohn und will diesen schweren Weg gemeinsam mit ihm weitergehen.

In einer früheren Episode desselben Podcasts hatte Paul erstmals öffentlich gemacht, dass seine Ehefrau gestorben ist. Ein Vierteljahrhundert lang – volle 25 Jahre – waren die beiden ein unzertrennliches Paar, und er bezeichnete sie als die Liebe seines Lebens. Für den ansonsten eher zurückhaltend agierenden Künstler markiert das Gespräch einen seltenen Blick hinter die Kulissen. Wegen des schweren Schicksalsschlags im engsten Familienkreis hatte er im April sogar seine Tournee "Schöne neue Welt – Welcome to hell" unterbrochen und zwölf Auftritte bis Mitte Mai verschoben. Trotz seines Schmerzes hält der Comedian an seiner positiven Grundhaltung fest: "Ich finde wirklich, dass das Leben ein großes Geschenk ist, ein großes Abenteuer ist."

Anzeige Anzeige

Imago Paul Panzer bei Markus Lanz in Hamburg, 09.12.2014

Anzeige Anzeige

Imago Paul Panzer beim MDR-Talkshow "Riverboat", Februar 2026

Anzeige Anzeige