Kein Alkohol? Lorraine Kelly lüftet ihr Abnehmgeheimnis

Lorraine Kelly (66) hat ihr Abnehmgeheimnis gelüftet. In ihrer ITV-Sendung "Lorraine" verriet die Moderatorin, dass sie seit April 2026 komplett auf Alkohol verzichtet – und führt ihren deutlichen Gewichtsverlust vor allem darauf zurück. Das Thema kam im Gespräch mit dem Autor und Podcast-Host Gyles Brandreth (78) auf den Tisch. Er war anlässlich seines neuen Buchs über ein längeres Leben zu Gast und machte deutlich, dass Alkohol dabei tabu sei. Daraufhin verriet die Britin: "Ich habe im April mit dem Alkohol aufgehört, und tatsächlich habe ich es dadurch geschafft, das ganze Gewicht zu verlieren." Außerdem tue ihr der Verzicht auch generell gut: "Ich fühle mich besser."

Doch nicht nur Alkohol ist tabu: Auch Schokolade und ähnliche Snacks streicht Lorraine derzeit von ihrem Speiseplan. Bereits im September hatte ihr Kollege Ross King nach der Sommerpause ihre veränderte Erscheinung angesprochen. Schon damals nannte die Moderatorin ihre neuen Gewohnheiten als Grund: "Kein Alkohol und keine Schokolade und nichts dergleichen, und ich gebe mir wirklich Mühe. Ich fühle mich besser, ich fühle mich wirklich besser."

Dass ihr Gewicht für sie selbst lange ein Thema war, hatte Lorraine zuvor bereits offen geschildert. Während des Coronalockdowns im Jahr 2020 habe ihr Selbstwertgefühl stark gelitten. Zuvor habe sie sich selbstbewusst und wohl gefühlt. In der Zeit zu Hause veränderten sich jedoch ihre Essgewohnheiten: Statt eines vernünftigen Frühstücks griff sie morgens zu Donuts, abends gab es große Mengen Schokolade. Bis Ende 2021 nahm sie nach eigenen Angaben etwa 9,5 Kilogramm zu. Aus Größe 10 wurde Größe 14, also ein Sprung um zwei Konfektionsgrößen. Wie sehr sie das damals belastete, machte sie gegenüber The Sun deutlich: "Mein Selbstvertrauen war am Tiefpunkt – besonders, weil ich nicht mehr in meine Arbeitsgarderobe passte."

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Getty Images Lorraine Kelly beim ITV-Palooza in London im November 2019

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Getty Images Talkshow-Moderatorin Lorraine Kelly

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Getty Images Lorraine Kelly, UK-Moderatorin

Wie findet ihr Lorraines radikalen Verzicht auf Alkohol und Süßes? Konsequent und bewundernswert – ihr Erfolg gibt ihr recht. Zu extrem – ein ausgewogener Weg wäre sympathischer. Ergebnis anzeigen