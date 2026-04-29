Falsche Krebsdiagnose bei ihrem Papa: Lorraine Kelly weinte

TV-Moderatorin Lorraine Kelly (66) hat jetzt offen über eine der schlimmsten Zeiten ihres Lebens gesprochen: Als ihr Vater John während der Covid-Pandemie ins Krankenhaus kam, wurde bei ihm Lungenkrebs diagnostiziert. Die Nachricht traf die 66-Jährige hart. "Es war die Hölle, es war der denkbar schlechteste Zeitpunkt", schilderte sie im Podcast "Man Made" von Pete Wicks (37). Doch die Diagnose stellte sich als falsch heraus – bei John lag tatsächlich eine schwere Lungeninfektion vor, die er sich im Krankenhaus zugezogen hatte. Als die Ärztin die Familie schließlich über den wahren Befund informierte, konnte Lorraine ihre Emotionen nicht mehr zurückhalten.

Die Moderatorin beschrieb im Podcast eindringlich den Moment, als die Entwarnung kam: "Ich hielt meinen Vater an einer Hand und meine Mutter an der anderen, wartend darauf, dass uns der Arzt sagt, wie schlimm es ist. Er sagte: 'Mr Kelly, es ist kein Krebs.' Und ich brach sofort in Tränen aus und umarmte diesen Mann so fest, wie ich nur konnte." Trotz des glücklichen Ausgangs beobachtete Lorraine in den folgenden Jahren, wie sich ihr Vater veränderte. Sie glaubt, dass er an Depressionen litt, jedoch nie professionelle Hilfe suchte. "Das Schlimmste, was man jemandem sagen kann, ist 'reiß dich zusammen' oder 'sei ein Mann' – und ich glaube, genau deshalb hat mein Vater nie Hilfe für seine Depression gesucht", erklärte sie.

John Kelly starb im Januar dieses Jahres im Alter von 84 Jahren, nachdem er auf einem vereisten Gehweg in East Kilbride, Schottland, gestürzt war. In einem bewegenden Abschiedspost auf Social Media erinnerte sich die Moderatorin an gemeinsame Momente mit ihrem Vater: "Ich trauere um den Mann, der mir mit fünf Jahren ein Teleskop geschenkt hat, der mit mir die Mondlandung verfolgt hat und mir beibrachte, immer neugierig und interessiert zu sein." Sie fügte hinzu, dass sein Tod trotz seines schlechten Gesundheitszustands ein Schock für sie gewesen sei.

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Getty Images Lorraine Kelly, UK-Moderatorin

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Getty Images Lorraine Kelly beim ITV-Palooza in London im November 2019

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Getty Images Talkshow-Moderatorin Lorraine Kelly

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Wie findet ihr Lorraines bewegende Szene im Krankenhaus – Hand in Hand, dann die erlösenden Worte? Gänsehaut-Moment – berührend und stark erzählt. Trotz Erleichterung überwiegt bei mir der Ärger über die Fehldiagnose. Ergebnis anzeigen