Keine Angst: Michelle Hunziker freut sich auf 50. Geburtstag

Michelle Hunziker (49) sieht ihrem 50. Geburtstag ganz entspannt entgegen. Am 24. Januar 2027 feiert die Moderatorin ihren runden Geburtstag und denkt offenbar schon an die große Feier. Statt sich Gedanken über die neue Lebensdekade zu machen, freut sie sich auf ihr geplantes Fest. Gegenüber Bunte verriet Michelle voller Vorfreude: "Mich erfüllt das nicht mit Angst, ich denke eigentlich nur an die Mega-Party, die ich schmeißen will." Wo die Party stattfinden und wer dabei sein wird, wollte sie allerdings noch nicht verraten. Ohnehin scheint die Zahl 50 für die Unternehmerin keine besondere Bedeutung zu haben. Sie sieht darin offenbar keinen Grund, ihr Leben plötzlich anders zu betrachten. Stattdessen möchte Michelle ihrem bisherigen Weg treu bleiben und weiterhin bewusst im Hier und Jetzt leben.

Ihre gelassene Einstellung führt Michelle auch auf die Erfahrungen rund um ihren 40. Geburtstag zurück. Damals hätten Freundinnen sie gewarnt, dass sie weniger Energie haben und schneller müde werden könnte. Doch nichts davon sei bei ihr eingetreten. Im Gegenteil: Die vergangenen zehn Jahre hätten ihr gutgetan. Heute fühle sie sich selbstbewusster und unabhängiger, habe einen tollen Job, eine wunderbare Familie und nehme sich bewusst Zeit für sich selbst. Zu ihrem energiegeladenen Alltag trägt allerdings auch viel Disziplin bei. Michelle treibt regelmäßig Sport und achtet auf eine ausgewogene Ernährung. Für ihr festes Fitnessprogramm steht sie manchmal sogar schon um fünf Uhr morgens auf. Dabei gehe es ihr nicht in erster Linie um ihr Aussehen, sondern vor allem darum, sich körperlich wohlzufühlen. "Gutes Aussehen ist zweitrangig, aber viel eher erreichbar, wenn ich ein gesundes Leben führe", stellte sie im Gespräch klar.

Schon einige Monate zuvor hatte Michelle im Promiflash-Interview über das Älterwerden gesprochen. Dabei erklärte sie, dass Schönheit für sie von innen komme. Auch privat scheint die Moderatorin ihr Glück gefunden zu haben: Sie ist mit Giulio Berruti zusammen. Der Römer arbeitet als Zahnarzt und Kieferorthopäde, steht gelegentlich aber auch als Schauspieler vor der Kamera. Ende September gratulierte Michelle ihrem Partner mit einem innigen gemeinsamen Foto auf Instagram zum Geburtstag. Viel über ihre Beziehung geben die beiden allerdings nicht preis. Michelle hatte bereits erklärt, dass sie ihre schönen und wichtigen Gefühle schützen wolle und ihre Liebe deshalb weitgehend aus der Öffentlichkeit heraushalte. Auch eine Hochzeit scheint für sie derzeit keine Voraussetzung für ihr Glück zu sein, wie sie gegenüber Bunte verriet. Nach zwei Ehen brauche sie keine weitere Trauung, um zufrieden zu sein. Ganz ausschließen möchte sie diesen Schritt aber nicht: Als Romantikerin könne sie sich durchaus vorstellen, noch einmal vor den Traualtar zu treten.

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Imago Michelle Hunziker, "LOL: Last One Laughing"-Premiere in München am 13.05.2026

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Instagram / therealhunzigram Michelle Hunziker, Juli 2025

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Instagram / therealhunzigram Michelle Hunziker mit ihrem Freund Giulio Berruti, 2026