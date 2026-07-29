Lorraine Kellys Tochter hat ihrem Steve das Jawort gegeben

Für TV-Moderatorin Lorraine Kelly (66) gibt es gerade allen Grund zur Freude: Ihre Tochter Rosie hat ihren langjährigen Partner Steve White geheiratet! Die Influencerin teilte die frohe Botschaft am Dienstag, dem 28. Juli, auf Instagram und schwärmte von einem unvergesslichen Wochenende. In ihrer Story postete sie ein Bild aus ihrem Hotelzimmer und schrieb dazu: "Also, wir haben geheiratet... Ich entspanne mich in Edinburgh nach dem schönsten Wochenende unseres Lebens." Details zur Hochzeitslocation oder zur Zeremonie hat Rosie bislang noch nicht öffentlich geteilt – ihre Fans und Follower gratulierten ihr online jedoch bereits begeistert.

Die Hochzeit kam rund zwei Jahre nach der Verlobung. Damals hatte Steve ihr einen Antrag gemacht, woraufhin Rosie auf Instagram eine Reihe von Bildern teilte, auf denen sie ihren Verlobungsring zeigte – inklusive rundem Babybauch. Nur zwei Monate später, am 29. August, erblickte ihre gemeinsame Tochter Billie das Licht der Welt. Seitdem ist Lorraine stolze Oma. Öffentlich hat sich die Moderatorin zur Hochzeit ihrer Tochter bislang noch nicht geäußert.

Lorraine hat in der Vergangenheit jedoch kein Geheimnis daraus gemacht, wie glücklich sie ihre neue Rolle als Oma macht. Laut Mirror schwärmte sie von dem Familienzuwachs: "Billie ist so wunderschön. Sie krabbelt, läuft fast, sie redet Kauderwelsch und sie ist wunderbar. Ihr liebes kleines Gesicht leuchtet auf, wenn sie mich sieht – sie ist mein kleiner Sonnenschein." Und auch was ihre Prioritäten als Oma betrifft, hat Lorraine eine klare Botschaft: "Verbringt keine Zeit mit Menschen, die ihr nicht mögt – verbringt lieber mehr Zeit mit Babysitten!"

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Getty Images Rosie Smith und Lorraine Kelly bei der Buchpremiere "It Takes A Village" in London

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Getty Images Lorraine Kelly und ihre Tochter Rosie Smith

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Getty Images Lorraine Kelly, BAFTA-Award-Gewinnerin 2024