David Beckham löscht Kerzen für den subtilen Rausschmiss

Wenn es im Hause Beckham spät wird, braucht es keine deutlichen Worte – ein kleiner Trick reicht offenbar völlig aus. Victoria Beckham (52) plauderte jetzt in einem Video auf Instagram aus, mit welchem Trick ihr Ehemann David Beckham (51) seine Dinnergäste zum Aufbruch bewegt: "Wisst ihr, was im Hause Beckham passiert, wenn David möchte, dass die Leute gehen? Er läuft buchstäblich durch den Raum und pustet die Kerzen aus, in der Hoffnung, dass die Leute den Hinweis verstehen!" Statt einer klaren Ansage setzt David also darauf, dass das langsam schwindende Licht für sich spricht und die Anwesenden den Heimweg antreten.

Anlass für die Anekdote war ursprünglich ein anderes Thema: In dem Video stellt Victoria ihre ganz eigenen Regeln für gelungene Einladungen vor. Besonders streng ist die Designerin beim Thema Servietten. Papierservietten seien eine "unverzeihliche Sünde" und schlicht "inakzeptabel". Wüsste sie vorher, dass bei einer Dinnerparty Papierservietten auf den Tisch kommen, würde sie gar nicht erst teilnehmen. Auf ihrem eigenen Tisch finden sich stattdessen Stoffservietten, Champagnerschalen und eine Butterdose. Auch Handys haben für die frühere Spice-Girls-Sängerin beim Essen nichts zu suchen: "Niemals, wirklich niemals" gehörten die Geräte auf den Esstisch. Das sei "sehr unelegant" – und außerdem steckten die Handys voller Keime.

Davids Kerzenritual könnte neben dem subtilen Rausschmiss allerdings noch einen zweiten Grund haben. Der Sportler sprach 2023 in seiner Netflix-Dokuserie offen über seine Zwangsstörung. Dort erzählte er, dass er nach dem Zubettgehen seiner Familie oft noch stundenlang aufräume und putze, weil er Unordnung nicht ausstehen könne. Besonders viel Aufmerksamkeit bekommen bei ihm abgebrannte Kerzen. "Es ist anstrengend, jede einzelne Kerze abzugehen und zu reinigen. Ich schneide das Kerzenwachs ab, ich reinige das Glas. Mein größtes Ärgernis ist der Rauchbelag an der Innenseite einer Kerze ... Ich weiß, es ist seltsam", schilderte David in der Dokumentation seine akribische Routine.

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Getty Images David Beckham beim Pressetag der RHS Chelsea Flower Show 2026 in London

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Imago David Beckham bei der Premiere von Victoria Beckhams Netflix-Show in London

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Instagram / davidbeckham Victoria Beckham und David Beckham gemeinsam im Urlaub.