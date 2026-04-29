Nach Babypause: Lorraine Kelly spricht über Jobverlust

Lorraine Kelly (66) hat in einem ehrlichen Gespräch mit Pete Wicks (37) in dessen Podcast "Man Made" über eine der dunkelsten Phasen ihres Lebens gesprochen. Kurz nach der Geburt ihrer Tochter Rosie im Juni 1992 verlor die britische TV-Moderatorin ihren Job beim Frühstücksformat GMTV – und das, während sie noch im Mutterschutz war. Ihr Vertrag wurde nicht verlängert, nur rund eine Woche vor ihrer geplanten Rückkehr. "Direkt nach der Geburt eines Babys ist man ohnehin total durcheinander, und dann wurde ich gefeuert – oder mein Vertrag wurde nicht erneuert, was praktisch dasselbe ist – und das war eine wirklich, wirklich dunkle Zeit, weil einem alles auf einmal weggenommen wird", so Lorraine.

Besonders belastend war damals die finanzielle Unsicherheit: Sowohl sie als auch ihr Mann Steve Smith arbeiteten als Freelancer, was die Zahlung der Hypothek zur echten Herausforderung machte. "Ich lebte wirklich von Vertrag zu Vertrag", erinnerte sie sich und ergänzte: "Manchmal bekam man einen Jahresvertrag, oder wenn man Glück hatte, zwei Jahre." Auch heute ist ihre berufliche Zukunft alles andere als gesichert – ITV hat jüngst angekündigt, ihre eigene Sendung von einer Stunde täglich auf 30 Minuten zu kürzen, die dann auch nur noch 30 Wochen im Jahr ausgestrahlt wird. Gegenüber "Desert Island Discs"-Moderatorin Lauren Laverne sagte sie dazu: "Die Dinge müssen sich ändern. Ich habe so viele Regimewechsel in meinem Leben erlebt. Für mich ist das wieder einer – aber er ist tiefgreifend."

Den Halt, den sie früher vermisste, findet Lorraine heute vor allem bei ihrer kleinen Enkelin Billie. Die Geburt des Mädchens habe ihre Sichtweise verändert und ihr geholfen, mehr im Moment zu leben. "Seit ich Oma geworden bin, kann ich im Jetzt leben, weil sie das tut", sagte sie im Podcast und fügte hinzu: "Sie ist noch nicht einmal zwei, aber ich schaue mir mit ihr fünfzehn Minuten lang eine Pfütze an – und das ist fantastisch." Die Moderatorin, die in Glasgow aufgewachsen ist und seit Mitte der 1980er-Jahre im britischen Fernsehen zu sehen ist, hatte in ihrer Karriere immer wieder mit Hindernissen zu kämpfen – unter anderem damit, dass die BBC sie wegen ihres "schottischen Arbeiterklasse-Akzents" ablehnte, bevor sie schließlich beim Sender TV-am landete.

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Getty Images Lorraine Kelly, UK-Moderatorin

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Getty Images Talkshow-Moderatorin Lorraine Kelly

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Getty Images Lorraine Kelly beim ITV-Palooza in London im November 2019

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