Selma Blair war bei Flugzeug-Ausraster angeblich verwirrt

Ein eigentlich routinemäßiger Flug von Los Angeles nach New York hat für Selma Blair (54) nun ein schwerwiegendes juristisches Nachspiel: Die Schauspielerin soll an Bord der Maschine mehrere Menschen verletzt haben und wurde direkt nach der Landung festgenommen. Inzwischen befindet sich die 54-Jährige gegen Kaution wieder auf freiem Fuß. Bei der Anklageverlesung meldete sich ihr Anwalt zu Wort und erklärte laut New York Post, seine Mandantin habe mehrere Dosen eines für sie sehr wichtigen Medikaments ausgelassen. Der Wirkstoff, den sie eigentlich dringend benötige, kontrolliere ihre neurologischen Symptome, die infolge ihrer Multiplen Sklerose auftreten. Hinzugekommen seien eine enorme Arbeitsbelastung in den Tagen vor der Reise, ein Sturz mit Kopfverletzung während des Fluges sowie die Nachwirkungen der Flughöhe. "Dies war kein vorsätzlicher Angriff", betonte der Rechtsbeistand demnach vor Gericht. Seine Mandantin habe sich in einem "Zustand schwerer Verwirrung und Desorientierung" befunden.

Am Montag wurde die Schauspielerin wegen zweifacher Körperverletzung angeklagt. Sie plädierte auf nicht schuldig und hinterlegte eine Kaution von rund 18.000 Euro in bar – noch am selben Abend durfte Selma die Haftanstalt verlassen. Laut US-Medien sollen Einsatzkräfte sie nach der Landung auf einer Trage fixiert haben. Dennoch habe sie ein Bein befreien und einer Polizistin mehrfach ins Gesicht, gegen den Hals und gegen die Brust treten können. Die Beamtin soll eine Schwellung am Kiefer und starke Schmerzen davongetragen haben. In einem Krankenhaus soll Selma zudem eine Krankenschwester gegen die Brust getreten und ihr erhebliche Schmerzen zugefügt haben. Der mutmaßlich verletzten Frau darf sie sich vorerst nicht mehr nähern. Eine geforderte Sonderbehandlung lehnte die Richterin strikt ab: "Frau Blair sollte keine Sonderbehandlung erhalten, nur weil sie ein Promi ist." Die nächste Anhörung ist für den 19. Januar 2027 angesetzt. Wegen mutmaßlicher Übergriffe auf zwei weitere Personen an Bord drohen ihr zudem separate Konsequenzen auf Bundesebene.

Der Vorfall hatte seinen Anfang über den Wolken genommen: Während des Delta-Airlines-Flugs zum John F. Kennedy International Airport soll Selma versucht haben, eine Flugzeugtür zu öffnen – obwohl sich die Maschine in der Luft befand. Als die Crew beherzt eingriff, soll die Lage eskaliert sein: Der "Eiskalte Engel"-Star soll einen Flugbegleiter geschlagen und einen weiteren gebissen haben. Zwei Crewmitglieder meldeten anschließend Verletzungen. Eine von TMZ veröffentlichte Funkaufzeichnung dokumentiert dramatische Minuten, in denen der Pilot umgehend medizinisches Personal für die Landung anforderte. Darin war von einer blutenden Nase und schmerzhaften Bissverletzungen die Rede. Nach ihrer Festnahme wurde Selma, die seit Jahren an Multipler Sklerose erkrankt ist, zunächst medizinisch untersucht. Auch das FBI hat bereits Ermittlungen zu dem Vorfall aufgenommen.

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Getty Images Selma Blair im Oktober 2026 in New York

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Getty Images Selma Blair bei den Media Access Awards in Los Angeles

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Getty Images Selma Blair bei Variety's Power of Women im Beverly Hills Hotel, 23. September 2026