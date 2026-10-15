Selma Blair war schon früher in Flugzeug-Drama verwickelt

Schon 2016 hatte Selma Blair (54) mit einem Vorfall während eines Fluges für Aufsehen gesorgt. Wie unter anderem OK! berichtete, war die Schauspielerin damals gemeinsam mit ihrem vierjährigen Sohn Arthur und dessen Vater von Cancún nach Los Angeles unterwegs, als die Situation an Bord eskalierte. Laut Augenzeugen soll Selma in der ersten Klasse Wein getrunken und diesen mit nicht näher bezeichneten Medikamenten kombiniert haben. Anschließend habe sie sich auffällig verhalten und unter anderem gerufen: "Er verbrennt meine Geschlechtsteile. Er lässt mich weder essen noch trinken. Er schlägt mich. Er wird mich töten." Zwei Krankenschwestern, die zufällig mitreisten, sollen daraufhin ihre Taschen nach Tabletten durchsucht haben. Nach der Ankunft in Los Angeles wurde die Schauspielerin Berichten zufolge auf einer Trage aus dem Flugzeug gebracht.

Nach dem Zwischenfall äußerte sich Selma selbst zu den Geschehnissen und zeigte sich reumütig. In einer öffentlichen Stellungnahme, die unter anderem OK! zitierte, erklärte die Schauspielerin: "Ich habe gestern einen großen Fehler gemacht. Nach einer schönen Reise mit meinem Sohn und seinem Vater habe ich Alkohol mit Medikamenten gemischt. Dadurch hatte ich einen Blackout und sagte und tat Dinge, die ich zutiefst bereue." Besonders erleichtert war sie darüber, dass ihr kleiner Sohn Arthur die Situation offenbar verschlafen hatte. Der Junge habe während des Fluges mit Kopfhörern bei seinem Vater gesessen und von dem Vorfall nichts mitbekommen. Selma entschuldigte sich außerdem ausdrücklich bei den betroffenen Passagieren und der Flugzeugbesatzung für ihr Verhalten. Gleichzeitig bedankte sie sich bei den Menschen, die sie nach dem Vorfall unterstützt hatten.

Wie sehr Selma ihr damaliges Verhalten bereute, machte sie auch mit weiteren Worten deutlich. "Ich bin ein fehlerhafter Mensch, der Fehler macht, und dieser Vorfall erfüllt mich mit Scham. Es tut mir wirklich sehr leid", erklärte die Schauspielerin. Knapp zehn Jahre später sorgt nun ein neuer Zwischenfall an Bord eines Flugzeugs für Schlagzeilen. Am 11. Oktober soll die Darstellerin auf einem Delta-Flug von Los Angeles nach New York versucht haben, eine Flugzeugtür zu öffnen. Außerdem wird ihr vorgeworfen, einen Flugbegleiter geschlagen und einen weiteren gebissen zu haben. Dabei sollen zwei Crewmitglieder verletzt worden sein. Nach der Landung am John F. Kennedy International Airport wurde Selma festgenommen und zur medizinischen Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. Auch das FBI nahm Ermittlungen auf. Ihre Vertretung spricht diesmal allerdings von einem medizinischen Notfall.

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Getty Images Selma Blair, Filmstar

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Getty Images Selma Blair bei Variety's Power of Women im Beverly Hills Hotel, 23. September 2026

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Getty Images Selma Blair bei der Vanity Fair Oscar Party im LACMA, Los Angeles, 15. März 2026