Ihr 30. Geburtstag: Bella Hadid feiert im roten Bikini

Bella Hadid (30) hat am 9. Oktober 2026 ihren 30. Geburtstag gefeiert – und lässt ihre Fans nun an den Feierlichkeiten teilhaben. Wenige Tage später teilte das Model auf Instagram eine Bilderstrecke, die sie in einem äußerst freizügigen Geburtstagslook am See zeigt. Im Mittelpunkt steht ein roter, knapp geschnittener Triangelbikini, auf dem eine weiße "30" prangt. Dazu matchte Bella beigefarbene Cowboystiefel, die mit roten Flammen-Applikationen verziert sind. Ein rosa-weiß gestreiftes Leinenkleid trug sie mal ganz lässig um den Körper gewickelt, mal über dem Bikini. Eine coole Sonnenbrille und jede Menge Armreifen machten den auffälligen Westernstyle komplett. Dass sie jetzt offiziell in einem neuen Lebensjahrzehnt angekommen ist, machte sie in der Bildunterschrift deutlich: "Hallo, mein Name ist Bella und ich bin 30."

Der Bikini war ein echtes Unikat für das Geburtstagskind: Das Oberteil wurde als Neckholder im Nacken gebunden, kombiniert mit einem extrem knappen Stringhöschen. Als besonderes Highlight waren Bellas Name und ein weißer Stern auf dem Zweiteiler aufgedruckt. Das ärmellose Milkmaid-Kleid mit eckigem Dekolleté und ausgestelltem Rock verlieh dem Look aus Bikini und Cowboystiefeln eine verspielte Note. Bei diesem einen Bademoden-Post blieb es aber nicht: Nur vierundzwanzig Stunden später legte die Beauty, die eine krankheitsbedingte Karrierepause einlegen musste, mit einem neuen Schnappschuss nach und präsentierte sich dieses Mal in einem bordeauxroten Bikini in der Sauna. Der bestand aus einem gerafften Bandeauoberteil und einer passenden Micro-Bikinihose.

Passend zu ihrem runden Geburtstag hatte das Model auch im Job jede Menge um die Ohren. Mit ihrem eigenen Label Orebella brachte Bella das neue Haar- und Körperparfum "Vanilla's Touch" heraus, das nach einer Mischung aus Vanille, Marshmallow und Moschus duftet. "Ich wollte schon immer einen wirklich sanften Vanilleduft kreieren, der der Haut einfach einen kleinen Hauch Süße verleiht", erklärte sie in einer Pressemitteilung von Orebella. Und weiter: "'Vanilla's Touch' ist genau das – Süße, die sich auf deine Haut legt, als wäre sie schon immer dafür bestimmt gewesen." Bereits im August hatte Bella darüber gesprochen, dass Selbstfürsorge für sie mit zunehmendem Alter an Bedeutung gewonnen hat. "Je älter ich geworden bin, desto mehr habe ich erkannt, wie wichtig es ist, Raum für mich selbst zu schaffen", hieß es in einer Pressemitteilung zur Zusammenarbeit mit ALO. "Ob ich nun einen Gang zurückschalte, meinen Körper bewege oder mir einfach einen Moment nehme, um wieder zu mir zu finden – diese kleinen Rituale sind zu einem so wichtigen Teil davon geworden, wie ich für mich selbst sorge."

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Instagram / bellahadid Bella Hadid, Oktober 2026

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Instagram / bellahadid Bella Hadid, Oktober 2026

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Getty Images Bella Hadid bei der Premiere von "The Beauty" 2026