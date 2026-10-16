Stefan Mross findet bei Eva Lugingers Eltern neuen Halt

Stefan Mross (50) hat in den vergangenen Jahren mehrere geliebte Menschen verloren. Umso dankbarer ist der Musiker für den familiären Rückhalt, den er durch seine Partnerin Eva Luginger gefunden hat. Seit vier Jahren sind der Moderator und die Sängerin ein Paar. Besonders zu Evas Eltern Annette und Ulli Luginger hat Stefan inzwischen ein enges Verhältnis aufgebaut. Im Gespräch mit der Freizeit Revue verriet er nun, wie viel ihm die neue Familiengemeinschaft bedeutet. "Von meiner eigenen Familie ist ja kaum noch jemand übrig. Da ist es schön, dass ich nun schon seit vier Jahren zu Evas Familie gehören darf", erklärte der Schlagerstar. Nach mehreren Todesfällen in seiner eigenen Verwandtschaft habe er bei den Lugingers wieder ein Gefühl von Zusammenhalt gefunden. Die Verbindung geht mittlerweile sogar über das Privatleben hinaus: Evas Vater Ulli tritt inzwischen gemeinsam mit Stefan auf der Bühne auf.

Doch die Familie hält nicht nur in glücklichen Zeiten zusammen. Evas Großmutter Hannelore leidet an einer schweren Demenzerkrankung und erkennt ihre Angehörigen mittlerweile nicht mehr. Für Stefan ist das besonders schmerzhaft, da er bereits seine eigene Mutter durch dieselbe Krankheit verloren hat. Gemeinsam mit Eva versucht er deshalb, Hannelore so häufig wie möglich zu besuchen. "Wie meine verstorbene Mama hat sie starke Demenz. Sie kennt uns nicht mehr. Aber sie spürt, dass jemand da ist, der sie streichelt. Das ist ganz wichtig. Wir sind so oft wie möglich bei ihr", berichtete der Musiker gegenüber der Freizeit Revue. Auch wenn die Großmutter ihre Familie nicht mehr bewusst erkennen könne, sei körperliche Nähe für sie weiterhin von großer Bedeutung. Stefan weiß aus eigener Erfahrung, wie belastend die Erkrankung für Angehörige sein kann, und unterstützt seine Partnerin in dieser schwierigen Situation.

Neben den familiären Herausforderungen erleben Stefan und Eva aber auch besondere Glücksmomente. Erst kürzlich reiste das Paar gemeinsam nach Rom, wo es auf dem Petersplatz überraschend dem Papst begegnete. Die Begegnung hinterließ bei beiden einen bleibenden Eindruck. "Wir hatten Tränen in den Augen", schwärmte Eva gegenüber der Neuen Post. Für die Sängerin hatte das Erlebnis sogar eine besondere Bedeutung für ihre Beziehung: "Das ist ein Segen für unsere Liebe." Auch Stefan zeigte sich von dem Treffen tief bewegt. "Das war wirklich ein unglaubliches Gefühl. Diese Energie, die er ausstrahlt, kann man kaum in Worte fassen", erklärte der Moderator. Offenbar hat die Begegnung sogar seine Einstellung zum Thema Heiraten verändert. Nach dem emotionalen Erlebnis in Rom kann sich der Schlagerstar erstmals vorstellen, seiner Eva auch vor dem Traualtar das Jawort zu geben.

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Schultes, Klaus Eva Luginger und Stefan Mross im August 2023

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Instagram / stefan.mross Stefan Mross und Eva Luginger, September 2026

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Instagram / stefan.mross Stefan Mross und Eva Luginger im September 2024