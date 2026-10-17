Marvin Linke packt aus: So konnte er die Sexsucht überwinden

Marvin Linke (34) redet Klartext – und zwar über ein hochsensibles Kapitel, das er jahrelang für sich behalten hatte: Im Interview mit RTL packte der ehemalige Unter uns-Darsteller jetzt überraschend darüber aus, wie er seine schwere Sexsucht hinter sich lassen konnte und warum er in sein früheres Leben garantiert nicht mehr zurückkehren möchte. Über Jahre hinweg führte der Schauspieler nämlich ein extremes Doppelleben, reiste für wechselnde Damenbekanntschaften quer durch verschiedene Städte und traf an manchen Tagen gleich mehrere Frauen hintereinander – ein straff durchgetakteter Terminkalender, bei dem selbst viel beschäftigte Geschäftsleute blass geworden wären. Der rettende Wendepunkt folgte schließlich im Jahr 2016, als Marvin von Köln zurück in seine Heimatstadt Hannover zog und dort seine heutige Ehefrau kennenlernte. Mit ihr hat der Schauspieler mittlerweile den Hafen der Ehe angesteuert und ist Vater einer Tochter geworden.

An der Seite seiner Partnerin habe sich seine Einstellung von Grund auf gewandelt, weshalb für Marvin heute ganz klar das Wohl seiner Familie an allererster Stelle steht. Dass er so lange mit dem Thema hinterm Berg hielt, habe vor allem an der Angst vor den Reaktionen seines unmittelbaren Umfelds gelegen. Doch heute zieht der Mime einen klaren Schlussstrich unter die Vergangenheit. "Ich habe das natürlich auch für mich behalten, weil ich eben nicht wusste: Wie reagieren die Leute darauf?", gibt Marvin offen zu. Mit seiner ehrlichen Beichte verbindet der Darsteller aber noch ein weiteres, sehr persönliches Anliegen, denn er möchte sich auf diesem Weg aufrichtig bei all jenen Frauen entschuldigen, die er mit seinem damaligen Verhalten verletzt hat.

Bekannt wurde Marvin schon als Teenager, als er bei "Unter uns" in die Rolle des Moritz Schönfeld schlüpfte und plötzlich massenhaft weibliche Aufmerksamkeit erfuhr. Die dadurch ausgelöste Sucht bestimmte fortan seinen gesamten Tagesablauf, denn die intimen Treffen fanden keineswegs nur nach Feierabend statt, sondern spielten sich teilweise direkt am Set sowie in der Garderobe ab. Statt wechselnder Affären prägt mittlerweile das Leben mit seiner einjährigen Tochter den Alltag des geläuterten Darstellers. Auch beruflich hat Marvin große Pläne und möchte künftig wieder als Schauspieler vor der Kamera durchstarten.

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RTL Ex-"Unter uns"-Darsteller Marvin Linke, Oktober 2026

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Imago Marvin Linke bei der Premiere von "Ostwind – Der große Orkan" im Mathäser Filmpalast in München, 25. Juli 2021

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Getty Images Marvin Linke bei der "Ostwind 2"-Premiere im Mai 2015

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