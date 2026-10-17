Familienliebe: Ana Ivanovic widmet Bruder rührende Zeilen

Ana Ivanovic (38) gewährt ihren Followern einen seltenen Einblick in ihr Familienleben. Die frühere Tennisspielerin teilte auf Instagram einen innigen Schnappschuss, der sie an der Seite ihres Bruders Miloš zeigt. Das gemeinsame Foto versah sie mit einem liebevollen Geburtstagsgruß, in dem sie Miloš als ihren besten Freund und größten Fels bezeichnete. "Alles Gute zum Geburtstag, mein Lieber", schrieb sie zu der Aufnahme und fügte hinzu: "Ich liebe dich." Das Bild zeigt die Geschwister in entspannter Urlaubsstimmung. Eng beieinanderstehend lächeln die beiden in die Kamera. Im Hintergrund sind das offene Meer und darüber ein von unzähligen Sternen erleuchteter Nachthimmel zu erkennen.

Ana trägt auf dem Schnappschuss einen beigen, geblümten Zweiteiler mit schulterfreiem Oberteil. Ihr Bruder setzt auf ein cremefarbenes T-Shirt und dunkelblaue Shorts. Die Ähnlichkeit der beiden fällt sofort ins Auge. Bei Anas Fans sorgte die öffentliche Liebeserklärung für Begeisterung: Unter dem Beitrag sammelten sich zahlreiche Herz-Emojis. "Ein Bruder ist für immer", kommentierte eine Followerin das Foto. Eine weitere Nutzerin erkannte in dem Bild "große Liebe und Unterstützung" und zeigte sich von der engen Verbindung zwischen Ana und Miloš sichtlich gerührt.

Für Ana dürfte der Rückhalt ihrer Familie zuletzt eine besondere Rolle gespielt haben. Im Juli 2025 ließ sie über ihren Anwalt bestätigen, dass sie und Bastian Schweinsteiger (42) getrennte Wege gehen. Die beiden hatten im Juli 2016 geheiratet und galten jahrelang als eines der beliebtesten Sportlerpaare überhaupt. Aus der Beziehung des früheren Fußballprofis und der Tennisspielerin gingen drei Söhne hervor. Dass das vergangene Jahr für sie nicht einfach war, deutete Ana bereits selbst an. Auf Instagram bezeichnete sie 2025 rückblickend als "den härtesten und zugleich schönsten Lehrer". Umso mehr fallen nun die warmen Zeilen auf, die sie ihrem Bruder widmete.

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Instagram / anaivanovic Ana Ivanovic posiert Arm in Arm mit ihrem Bruder Miloš Ivanovic

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Imago Ana Ivanović im Oktober 2025

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Collage: Getty Images Bastian Schweinsteiger und Ana Ivonović