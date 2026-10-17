Céline Dion lässt ihren Oscar-Look in Chanel neu aufleben

Céline Dion (58) ließ bei ihrem Konzert am Mittwochabend in der Plenitude Arena im französischen Nanterre einen ihrer berühmtesten Auftritte wieder aufleben. Die Sängerin eröffnete die Show in einem eigens für sie angefertigten Chanel-Kleid, das an ihre glitzernde silberne Robe von der Oscarverleihung 1997 angelehnt ist. Verantwortlich für die Neuinterpretation ist Mathieu Blazy, der aktuelle Designer des Modehauses. Er griff den legendären Look vom Roten Teppich auf und kombinierte ihn mit einer moderneren Silhouette und einem herzförmigen Ausschnitt. Besonders ins Auge fallen die zahlreichen funkelnden Details, wie Bilder zeigen, die Vogue vorliegen: Rund 6.000 Schmucksteine und 5.000 Perlen zieren das Kleid. Mehr als 1.380 Arbeitsstunden sollen in seine Fertigung geflossen sein. Damit knüpft die Kanadierin an einen Modemoment an, der bis heute zu den meistdiskutierten Oscar-Outfits zählt.

Entstanden ist das aufwendige Kleid in Handarbeit in den Chanel-Ateliers in der Pariser Rue Cambon 31. Bestickter Musselin umhüllt ein gepolstertes und korsettiertes Bustier, während der Ausschnitt zusätzlich mit Raffia verziert ist. Für den Glanz sorgen Kristallstrass, Rocailles und Glasperlen. Die Stickerei verläuft farblich von Silber bis Schwarz. Auch beim Schmuck erinnert der Look an den Abend von 1997: Damals kombinierte die Sängerin ihr Kleid mit einer auffälligen Kometen-Halskette des Modehauses. Die neue Comète-Kette besteht aus Platin und 18-karätigem Weißgold und ist mit 1.080 Diamanten besetzt, die zusammen mehr als 67 Karat wiegen. Laut Chanel geht das Design des Schmuckstücks auf Gabrielle Chanels einzige High-Jewelry-Kollektion zurück.

Das silberne Original von 1997 stammte von Karl Lagerfeld (†85), der damals Chanel leitete. Bei der Oscarverleihung schrieb Céline gleich doppelt Geschichte: Sie trat als erste Künstlerin innerhalb derselben Show zweimal auf – mit ihrem Hit "Because You Loved Me" und einer Coverversion von Barbra Streisands (84) "I Finally Found Someone". Der Auftritt in Nanterre ist Teil ihres viel beachteten Bühnencomebacks, nachdem sie sich aufgrund ihrer Erkrankung am Stiff-Person-Syndrom jahrelang aus der Öffentlichkeit zurückgezogen hatte. Seit dem Tourauftakt am 12. September 2026 präsentiert die Sängerin regelmäßig maßgeschneiderte Haute-Couture-Looks, unter anderem von Dior und Givenchy. Nach der aktuellen Konzertphase in Paris soll die Tour im Mai 2027 weitergehen.

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Getty Images Céline Dion performt bei der L'Oréal "Express Your Worth" Show während der Paris Fashion Week in Paris

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Getty Images Ankunft von Céline Dion am Hotel Le Royal Monceau in Paris vor ihrer Konzertreihe

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Getty Images Karl Lagerfeld bei einer Chanel-Show 2011