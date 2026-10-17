Selma Blair bricht nach dem Flugzeug-Drama ihr Schweigen

Selma Blair (54) hat sich erstmals zu dem Vorfall geäußert, der sich am 11. Oktober an Bord eines Delta-Airlines-Flugs nach New York ereignet hatte. Über ihr Team wendet sich die Schauspielerin nun wenige Tage nach ihrer Festnahme an die Öffentlichkeit. Gegenüber People erklärt ihr Sprecher, dass Selma während des Fluges einen medizinischen Notfall erlitten habe. Zentrale Vorwürfe des Zwischenfalls weist ihr Vertreter ausdrücklich zurück: Die Darstellerin habe weder versucht, während des Fluges eine Flugzeugtür zu öffnen, noch habe sie jemanden verletzen wollen. Nach der Landung am John F. Kennedy International Airport wurde sie festgenommen und anschließend in ein Krankenhaus gebracht.

In der Erklärung verweist der Sprecher auch auf die Multiple-Sklerose-Erkrankung des Hollywoodstars sowie auf eine damit zusammenhängende neurologische Störung. Diese könne beeinflussen, wie ein medizinischer Vorfall auf Außenstehende wirke. Ihr Team kritisiert zudem den Umgang mit dem Fall: Während Selma selbst geschwiegen habe, seien Spekulationen zunehmend wie Tatsachen behandelt worden. Nun fordern ihre Vertreter eine umfassende Prüfung des gesamten Geschehens. "Hinter dieser Geschichte steckt viel mehr, als bislang berichtet wurde, und wir bitten darum, die Gesamtheit der Fakten zu berücksichtigen, bevor vorschnell ein Urteil gefällt wird – sei es vor Gericht oder vor dem Gericht der öffentlichen Meinung", heißt es abschließend in dem Statement gegenüber People.

Der Festnahme waren schwere Anschuldigungen vorausgegangen. An Bord der Maschine soll die "Natürlich Blond"-Darstellerin einen Flugbegleiter geschlagen und einen weiteren gebissen haben. Zwei Crewmitglieder sollen dabei verletzt worden sein. Nach der Landung übernahmen die Behörden den Fall, zusätzlich nahm das FBI Ermittlungen auf. Im Zusammenhang mit zwei Anklagepunkten wegen Körperverletzung bekannte sich Selma für nicht schuldig und befindet sich gegen Kaution auf freiem Fuß. Durch den aktuellen Anlass rückt auch eine Flugreise aus dem Jahr 2016 wieder in den Fokus: Damals hatte Selma nach einem Trip aus Cancún in einem Flugzeug für Aufsehen gesorgt und war in Los Angeles aus der Maschine gebracht worden. Später entschuldigte sie sich öffentlich für ihr Verhalten.

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Getty Images Selma Blair bei Variety's Power of Women im Beverly Hills Hotel, 23. September 2026

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Getty Images Selma Blair, Filmstar

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