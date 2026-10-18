Tränen bei Promi-BB: Stars bekommen Post von ihren Liebsten

Große Gefühle im Container: Nachdem die Bewohner von Promi Big Brother am Samstag eine Aufgabe erfolgreich gemeistert hatten, wurden sie mit einer ganz besonderen Überraschung belohnt. Einer nach dem anderen durfte ins Sprechzimmer, wo persönliche Videobotschaften von Familie, Partnern und Freunden auf sie warteten. Die übrigen Kandidaten konnten die emotionalen Grüße über einen Monitor mitverfolgen. Die bewegenden Worte aus der Heimat gingen den Bewohnern sichtlich nahe und sorgten für zahlreiche Tränen. Francesca Morgese brach bei der Botschaft ihrer Schwester in Tränen aus, während Nadja Benaissa (44) von den liebevollen Worten ihres Freundes Ross Antony (52) und ihrer No Angels-Kollegin Jessica Wahls (49) sichtlich berührt war. Auch Nesthäkchen Nina Bridney (23) kämpfte mit den Tränen, als ihre Uroma ihr eine ganz persönliche Nachricht übermittelte und ihr Mut zusprach: "Ich kämpfe, und du musst auch kämpfen. Du machst das gut." Wie gut die Botschaften den Bewohnern taten, brachte Georgina "Gia" Stumpf anschließend auf den Punkt: "Ach, ist das schön, diese Botschaften, das tut richtig gut!"

Besonders viel Zuspruch erhielt Maurice Dziwak (28). Sein Vater meldete sich mit beruhigenden Worten und versicherte ihm, dass es seinen "zwei Mäusen" gut gehe und auch bei seiner Mutter alles in Ordnung sei. Darüber hinaus durfte sich der Realitystar über prominente Unterstützung freuen: Der ehemalige "Promi Big Brother"-Bewohner Mario Basler (57) richtete aufmunternde Worte an den "Löwen". "Du bist eine Bereicherung für diese Sendung, ich drück dir die Daumen. Wenn es jemand verdient hat, dann du!", so der Ex-Fußballer. Doch trotz der beruhigenden Botschaften blieb Maurice in Gedanken bei seiner Familie. Seine Mutter liegt im Krankenhaus und muss operiert werden – die Sorge um sie lässt ihn auch im Container nicht los. Für einen heiteren Moment sorgte dagegen die verblüffende Ähnlichkeit zwischen Maurice und seinem Vater. Seine Mitbewohner waren sich einig: Sein Papa sehe "1A" aus wie er.

Durch die Videobotschaften erhielten die Bewohner auch persönliche Einblicke in das Leben ihrer Mitstreiter. Axel Schulz (57) wurde von seiner Freundin überrascht, die sich seinen Worten zufolge eigentlich nicht in der Öffentlichkeit zeigen möchte. Für Francesca stand deshalb sofort fest, dass ihr Auftritt ein echter Liebesbeweis war. Christian Lell (42) durfte sich über Grüße seines Freundes Patrick freuen, mit dem er unter anderem bei Der Promihof zu sehen sein wird. Gias Botschaft kam von ihrem Vater und dessen Freundin. Nadja und Nina hielten die Frau an seiner Seite zunächst sogar für Gias Mutter. Bei Gedeon Burkhard (57) versammelten sich gleich mehrere wichtige Frauen aus seinem Leben auf dem Bildschirm: seine Partnerinnen Sasha und Ann-Britt, seine Mutter, seine Tochter Gioia und eine Freundin seiner Tochter. Der Schauspieler zeigte sich überrascht, dass tatsächlich seine ganze Familie bei der Aufnahme mitgewirkt hatte. Francesca brachte ihre Begeisterung über die Runde mit einem kurzen Kompliment zum Ausdruck: "Alle wunderschön!"

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Joyn Francesca Morgese bei "Promi Big Brother"

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Joyn Nadja Benaissa bei "Promi Big Brother"

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Joyn Gedeon Burkhard bei "Promi Big Brother"