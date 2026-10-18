Ausgerenkt: Arzt klärt über Bobby Chamberz' Verletzung auf

Bei Fame Fighting 4 in der Grugahalle Essen hat sich Bobby Chamberz am Samstagabend schwer verletzt. Im Duell gegen Ediz Tasci erwischte es den Realitystar am Sprunggelenk – und zwar deutlich heftiger, als es zunächst den Anschein hatte. Gegenüber RTL klärte Ringarzt Dr. Panagiotis Karachalios nun über das Ausmaß der Blessur auf: Sowohl der Innen- als auch der Außenknöchel des 39-Jährigen seien gebrochen gewesen. Zudem war der Fuß völlig deformiert, sodass er noch vor der Fahrt in die Klinik gerichtet werden musste – direkt im Rettungswagen unter einer Kurznarkose. Ein weiteres Problem war der Schuh, der sich aufgrund der schweren Verletzung kaum vom Fuß lösen ließ. Der Sportmediziner musste den Kölner daher im Krankenwagen unter Bedingungen behandeln, die fast einem Operationssaal glichen.

Wie ungewöhnlich der Ablauf war, schilderte der Arzt im Detail: "Dann habe ich gegen den Schuh sozusagen den Fuß eingerenkt und dann haben wir den Schuh ausgezogen", erklärte er. Erst danach konnte das verletzte Bein ruhiggestellt werden. Die Kurznarkose war unumgänglich, um die Muskeln zu lockern und zu verhindern, dass Bobby vor Schmerz reflexartig gegenspannt. Danach wurde der Realitystar in die Klinik gebracht und noch am selben Abend operiert. Eine rasche Genesung ist jedoch nicht in Sicht: Wann der Influencer sein Bein wieder voll belasten oder gar in den Boxring zurückkehren darf, entscheidet allein der Heilungsprozess. Karachalios wies zudem darauf hin, dass Bobby keine klassischen Boxschuhe getragen habe. Ob anderes Schuhwerk die Verletzung verhindert hätte, lässt sich im Nachhinein allerdings nicht sagen.

Das Drama spielte sich schon in der ersten Runde ab. Nach mehreren Treffern von Ediz wich Bobby zurück, knickte dabei unglücklich um und sackte mit seinem gesamten Körpergewicht auf das ohnehin schon angeschlagene Bein. Das bedeutete das sofortige Ende des Kampfes. Sanitäter kümmerten sich noch im Ring um den Realitystar und trugen ihn schließlich unter dem Applaus der Zuschauer auf einer Trage aus der Halle. Bobby meldete sich noch in derselben Nacht via Instagram-Story bei seinen Fans und zeigte sich bereits auf Krücken. Böses Blut zwischen den beiden Kontrahenten gibt es trotz des dramatischen Endes offenbar nicht. Auf die Genesungswünsche seines Gegners reagierte Bobby in der Story mit den Worten: "Ganz viel Liebe an Ediz und seinen Vater."

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Instagram / bobby_chamberz Bobby Chamberz, Realitysternchen

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Instagram / ediz_tasci Ediz Tasci, Streamer und Sportler

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Instagram / ediz_tasci Bobby Chamberz und Ediz Tasci nach ihrem Kampf bei "Fame Fighting", Oktober 2026