Tumor in Brust: Lola Weippert löscht Instagram und taucht ab

Lola Weippert (30) zieht nach ihrem besorgniserregenden Gesundheitsupdate die Notbremse: Die Moderatorin hat angekündigt, sich für volle zwei Wochen komplett von Instagram zu verabschieden. In einem Video auf ihrem Kanal erklärte sie ihren Followern, dass sie die App kurzerhand von ihrem Smartphone löschen und erst einmal von der Bildfläche verschwinden werde. "Tschüss Instagram, ich lösche dich jetzt und tauche erst mal ab", sagte sie. Statt Social Media stehen für die 30-Jährige nun Urlaub und Erholung auf dem Programm – zum ersten Mal seit Längerem gönnt sie sich eine richtige Auszeit. Die Ankündigung folgt nur kurz nach ihrem Gesundheitsupdate, in dem sie von einem erneuten Tumorfund in ihrer Brust berichtet hatte. Hinter Lola liegt ein Jahr, das sie gesundheitlich, beruflich und privat gleichermaßen gefordert hat. Wann genau sie auf die Plattform zurückkehren wird, ließ sie abgesehen von dem geplanten Zeitraum offen.

In ihrem Video blickte die Moderatorin auch auf die vergangenen Monate zurück – und die waren offenbar alles andere als leicht. Sie habe noch nie so viel gearbeitet wie in diesem Jahr und sei gleichzeitig noch nie so stark herausgefordert worden, berichtete sie auf Instagram. Mehrere unerwartete Ereignisse hätten sie "teilweise komplett aus der Bahn geworfen". Erschwerend kam hinzu, dass sich Menschen aus ihrem Leben verabschiedet haben, bei denen sie es niemals erwartet hätte. Durch ihr volles Arbeitspensum und zusätzliche private Pläne war sie so extrem gestresst, dass die eigene Achtsamkeit komplett auf der Strecke blieb. Genau hier will sie in der nächsten Zeit ansetzen und den Fokus wieder voll auf sich richten. Mit der Auszeit verbindet Lola einen klaren Vorsatz, den sie ihren Followern auch direkt mit auf den Weg gab: Sie wolle "abschalten, nicht erreichbar sein und einfach mal wieder im Moment leben".

Schon 2024 hatte Lola offenbart, dass Ärzte bei ihr einen Tumor in der Brust festgestellt hatten. Damals gab es nach gründlichen Checks zum Glück Entwarnung: Das Gewebe war gutartig. Vor wenigen Tagen schockte die Moderatorin ihre Community dann allerdings mit einem neuen Gesundheitsupdate: Dieses Mal wurde in der anderen Brust ein Knoten entdeckt. Ob dieser gefährlich ist, steht im Moment noch nicht fest. Weitere Gewebeproben sollen nun Licht ins Dunkel bringen – und Lola betet für ein genauso gutes Ergebnis wie beim ersten Mal. Ihr Video nutzte sie zugleich, um ihre Follower zu sensibilisieren: Gerade im Brustkrebsmonat Oktober appellierte sie daran, Veränderungen am eigenen Körper ernst zu nehmen und frühzeitig abklären zu lassen.

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Imago Lola Weippert beim Miss Germany Awards Finale 2025

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Instagram / lolaweippert Lola Weippert 2026 in Neuseeland

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IMAGO / Panama Pictures Lola Weippert, Moderatorin