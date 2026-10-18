Noch kein Mutterschutz: Laura Wontorra arbeitet emsig weiter

Von einer Babypause fehlt bei Laura Wontorra (37) aktuell jede Spur: Die Moderatorin zieht trotz ihrer Schwangerschaft weiterhin voll durch und steht regelmäßig vor den Kameras. Erst vor Kurzem moderierte sie ein Event für den guten Zweck. Spannende Backstage-Einblicke in ihren Joballtag postete die werdende Mama in einer Fotoreihe auf Instagram. Erst vor ein paar Wochen hatten sie und ihr Partner Riccardo Basile (34) stolz verkündet, dass sie ihr allererstes gemeinsames Kind erwarten. Zuvor hatte die 37-Jährige einige Tage auf einem Kreuzfahrtschiff verbracht – nun ist sie wieder voll im Einsatz. Ihr Partner taucht auf den veröffentlichten Eventaufnahmen übrigens nicht auf. Stattdessen zeigt sich Laura allein auf der Bühne und hinter den Kulissen, sichtlich gut gelaunt und bestens vorbereitet auf ihren Moderationsjob.

Für das Event hatte sich Laura in einen eleganten dunkelroten Hosenanzug geschmissen, zu dem sie farblich perfekt abgestimmte High Heels trug. Abgerundet wurde das Outfit durch auffällige Ohrringe und einen strengen Zopf. Auf einem der Fahrstuhl-Selfies sieht man, wie sie sanft eine Hand auf ihren Bauch legt – eine richtige Babykugel lässt sich unter dem eleganten Business-Outfit allerdings noch nicht wirklich erkennen. Ein anderes Bild zeigt sie mit dem Mikrofon in der Hand direkt auf der Bühne. Mit ihrer Moderation unterstützte sie einen Verein, der Assistenzhunde an Menschen mit Krankheiten oder Behinderungen vermittelt. Entsprechend begeistert äußerte sich Laura zu dem Abend auf Instagram. "Süßester Red Carpet des Jahres! Wichtig in der Sache", schrieb sie zu ihrem Beitrag. Dass bei dieser Veranstaltung auch Vierbeiner über den roten Teppich liefen, dürfte für den einen oder anderen Hingucker gesorgt haben.

Lauras Community reagierte prompt auf die neuen Bilder. Unter dem Beitrag sammelten sich zahlreiche Herz- und Flammenemojis sowie jede Menge Komplimente. "Laura, dein Lachen ist unbezahlbar", schwärmte ein User. Eine weitere Person kommentierte schlicht: "Du tolle Frau!" Einem Follower fiel allerdings auf, dass eine Person auf den Fotos fehlte, und so fragte er kurzerhand: "Ohne Freund?" Auf den Fotos der Galerie sucht man Riccardo tatsächlich vergeblich. Beide arbeiten in der Sportwelt und stehen vor der Kamera. Wann genau der Nachwuchs das Licht der Welt erblicken soll, behalten die beiden bisher aber noch streng für sich.

Anzeige Anzeige

Instagram / laurawontorra Laura Wontorra, Oktober 2026

Anzeige Anzeige

Instagram / laurawontorra Laura Wontorra, Moderatorin

Anzeige Anzeige

Instagram / laurawontorra Laura Wontorra und Riccardo Basile, Oktober 2026