Maurice berichtet bei Promi-BB von paranormalem Erlebnis

Im Halbfinale von Promi Big Brother wird es plötzlich ganz still: Maurice Dziwak (28) öffnet sich gegenüber seinem Mitbewohner Christian und erzählt von einem Erlebnis, das ihn bis heute begleitet. Als er circa elf Jahre alt war, erfuhr er vom plötzlichen Tod seiner Großmutter. Ausgerechnet in jener Nacht habe er von ihr geträumt – und zwar auf eine Weise, die er nie vergessen hat. "Genau in der Nacht, als meine Oma verstorben ist, habe ich geträumt, wie sie in einem weißen Gewand war und sagt: 'Ich bin jetzt bei Opa und mir gehts gut.'", schildert der Realitystar im Livestream der Sendung. Der Traum gab ihm die Gewissheit und den Trost, dass seine Oma im Jenseits Frieden gefunden hat. Christian zeigt sich von der Erzählung sichtlich berührt und gesteht: "Ich habe Gänsehaut am ganzen Körper." Für Maurice ist der Traum bis heute mehr als nur ein Zufall.

Das war jedoch noch nicht alles: Im Container erzählte der Reality-TV-Star zudem von Spinnen, die ihm stets vor wichtigen Lebensereignissen über den Weg gelaufen seien. Obwohl er eigentlich eine immense Phobie vor den Achtbeinern habe, sehe er ihre Präsenz mittlerweile als tröstlichen Gruß seiner verstorbenen Oma. So sei ihm beispielsweise am Vorabend seines allerersten Castings eine Spinne begegnet – und der Termin wurde ein voller Erfolg. Auch direkt vor dem drohenden Rauswurf aus einer Show habe er wieder ein Exemplar gesichtet und sei prompt eine Runde weitergekommen. "Ich dachte: Maurice, mach dir keine Sorgen. Und ich bin eine Runde weitergekommen!", erinnert er sich gegenüber seinem Mitbewohner. Ein ähnliches Erlebnis habe Maurice, dessen Mutter schwer krank ist, zudem vor seinem Abitur gehabt. Für ihn stehe fest, dass hinter diesen Begegnungen mehr steckt als bloßer Zufall.

Dass seine Großmutter so früh starb, nahm Maurice damals sehr mit. Er geht bis heute regelmäßig an ihr Grab und sucht vor wichtigen Lebensentscheidungen das Gespräch mit ihr – die emotionale Bindung zu ihr bleibt somit ein zentraler Pfeiler in seinem Leben. Er weiß dabei ganz genau, dass seine Interpretation der Ereignisse für andere Menschen befremdlich oder seltsam wirken kann. "Ich weiß, das klingt verrückt und du denkst jetzt bestimmt: Junge, was labert der", räumt er im Gespräch selbst ein. Ins Rollen gebracht hatte die ganze Unterhaltung übrigens eine Frage von Maurice an seinen Mitstreiter: Er wollte wissen, ob Christian esoterisch eingestellt sei. Der grenzte sich davon allerdings ab und beschrieb sich stattdessen als spirituell. Von da an entwickelte sich zwischen den beiden Bewohnern ein tiefgründiges Gespräch über Zeichen, Träume und den Glauben an eine Welt nach dem Tod.

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Joyn Maurice Dziwak im Garten bei "Promi Big Brother" 2026

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Joyn Maurice Dziwak bei "Promi Big Brother" 2026

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Joyn Maurice Dziwak, Francesca Morgese und Christian Lell bei "Promi Big Brother" 2026