Christian Lell enttäuscht Axel Schulz bei Promi Big Brother

Axel Schulz (57) ist nach dem Auszug von Christian Lell (42) aus dem Promi Big Brother-Container schwer enttäuscht von seinem ehemaligen Mitbewohner. Kurz vor dem Finale musste der Ex-Fußballprofi die Sat.1-Show verlassen. Danach zog Axel in einem Sat.1-Interview, das Promiflash vorliegt, eine ernüchternde Bilanz. Dabei hatte Christian bereits vor dem Einzug offenbar eine besondere Werbeaktion gestartet: Wie der frühere Profiboxer enthüllt, ließ der Sportler allen Teilnehmern im Hotel ein Exemplar seines Buches auf das jeweilige Zimmer legen. Axel warf nach eigenen Angaben sogar einen Blick hinein, bevor die Sat.1-Show überhaupt startete. Der positive erste Eindruck hielt allerdings nicht lange an. Während des gemeinsamen Aufenthalts hinterließ Christian bei dem früheren Boxer einen ausgesprochen negativen Eindruck. Sein Urteil nach dem Exit fiel entsprechend hart aus: "Christian hat mich ganz doll enttäuscht."

Der einstige Profiboxer störte sich vor allem daran, wie der Ex-Fußballer seiner Ansicht nach mit seinen Mitbewohnern umging und sie in unangenehme Situationen brachte. "Aber seine Art, andere Leute in die Bredouille zu bringen, fand ich überhaupt nicht toll. So etwas kenne ich als Leistungssportler nicht", stellt Axel klar. Gerade wegen Christians Vergangenheit im Fußball habe er ein anderes Verhalten erwartet. Schließlich müsse ein ehemaliger Mannschaftssportler wissen, wie entscheidend Zusammenhalt sei. Axel führt deshalb weiter aus: "Gerade er als ehemaliger Mannschaftssportler müsste doch wissen, wie wichtig es ist, sich auch mal unterzuordnen und als Gemeinschaft zu funktionieren." Von allen Mitbewohnern habe ihn ausgerechnet Christian am stärksten enttäuscht – das Buch auf dem Nachttisch konnte daran offenbar nichts mehr ändern.

Dass Axel so deutlich über Christian urteilt, kommt nicht völlig überraschend. Schon während ihrer gemeinsamen Zeit bei "Promi Big Brother" war der Konflikt zwischen den beiden ehemaligen Profisportlern vor den anderen Bewohnern offen eskaliert. Im Mittelpunkt stand damals das Beziehungsdrama um Streamerin Nina Bridney (23). Axel warf Christian vor, Nina am Zaun des Areals so stark unter Druck gesetzt zu haben, dass sie schließlich zusammengebrochen sei. Daraufhin gerieten die Männer heftig aneinander. Während der Ex-Fußballer zunächst auf der Couch sitzen blieb und verbal dagegenhielt, baute sich Axel vor ihm auf. Wie die Auseinandersetzung letztlich ausging, bekamen die Zuschauer allerdings nicht zu sehen: Die Regie wechselte im Joyn-Livestream kurzerhand zu einer anderen Kamera, sodass der weitere Verlauf der Konfrontation im Verborgenen blieb.

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Joyn Christian Lell bei "Promi Big Brother" 2026

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Joyn / Marc Rehbeck Promi-BB-Kandidat Axel Schulz 2026

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Joyn Nina Bridney, "Promi Big Brother"-Bewohnerin