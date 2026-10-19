Fremdgehdrama: Katharina Eisenblut mach Domi Liebeserklärung

Nach dem Fremdgehdrama um ihren Verlobten Domi hätten wohl einige mit einer Abrechnung gerechnet – Katharina Eisenblut (32) entscheidet sich stattdessen für eine Liebeserklärung. In einem Social-Media-Beitrag teilt der Realitystar ein sehr persönliches Reel aus einer schweren Zeit. Die Aufnahmen zeigen Katharina in einem Krankenhausbett, während Domi ihr behutsam dabei hilft, aufzustehen. Mit diesem Moment möchte sie daran erinnern, dass ihr Partner ihr in wichtigen Situationen zur Seite stand. Ihre gemeinsame Geschichte solle deshalb nicht allein auf seinen Fehltritt reduziert werden. Ihre Haltung bringt sie in dem Beitrag unmissverständlich auf den Punkt: "Ich habe meine Entscheidung aus Liebe getroffen und wünsche mir, dass man das respektiert." Damit zeigt Katharina, dass sie die schwierige Situation nicht ausblendet, den Blick aber auch auf die verbindenden Erlebnisse mit ihrem Verlobten richten will.

Für Katharina definiert ein Fehltritt nicht den gesamten Charakter eines Menschen. Ebenso wenig könne er all das Wertvolle zunichtemachen, was zwei Partner zuvor miteinander erlebt hätten. "Ja, Menschen machen Fehler. Aber ich glaube fest daran, dass ein Fehler nicht alles auslöscht, was einen Menschen ausmacht. Und schon gar nicht all die schönen Momente, die man miteinander geteilt hat", erklärt sie in ihrem Social-Media-Beitrag. Gleichzeitig kündigt die Influencerin an, ihren Followern künftig mehr vom echten Leben zeigen zu wollen – mit allen Höhen, Tiefen und Unperfektheiten. Das Krankenhausvideo soll deshalb bewusst auch die fürsorgliche Seite ihrer Partnerschaft sichtbar machen. Katharina positioniert sich dabei klar: Sie stehe für Liebe und Vergebung.

Zu den Erinnerungen, die für Katharina unbezahlbar sind, zählt vor allem die Geburt ihrer gemeinsamen Tochter Emilia. Im Kreißsaal erlebten die Zweifachmama und Domi einen besonders prägenden Moment als Familie. Auch an Emilias erste Schritte und viele weitere Erlebnisse zu dritt denkt die ehemalige DSDS-Kandidatin voller Liebe zurück. Diese Erfahrungen gehören für sie ebenso zu ihrer Beziehung wie die aktuelle Krise und sollen durch Domis Untreue nicht plötzlich bedeutungslos werden. Zum Abschluss ihres Beitrags wirbt Katharina zudem für einen rücksichtsvolleren Umgang miteinander und appelliert an ihre Community: "Vielleicht sollten wir alle wieder ein bisschen mehr Verständnis füreinander haben. Denn niemand von uns ist fehlerfrei." Ein Satz, der nicht nur an ihre eigene Situation erinnert, sondern auch als kleiner Seitenhieb an so manchen Kommentarschreiber funktioniert.

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Instagram / katharina_eisenblut_offiziell Katharina Eisenblut mit ihrem Partner Dominic, Oktober 2025

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Instagram / katharina_eisenblut_offiziell Katharina Eisenblut, Influencerin

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Instagram / katharina_eisenblut_offiziell Katharina Eisenblut und ihr Partner Dominic, April 2026