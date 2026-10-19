Victoria Beckham enthüllt geheime Parkplatz-Dates mit David

Parkplätze statt Glamour: So begann die Liebesgeschichte von Victoria (52) und David Beckham (51). In der US-Fernsehshow "Today with Jenna & Sheinelle" erinnerte sich die ehemalige Spice Girls-Sängerin daran, wie ihre ersten Treffen mit dem damaligen Manchester-United-Star 1997 abliefen. Weil die Öffentlichkeit großes Interesse an dem neuen Paar zeigte, wurde den beiden geraten, ihre Beziehung zunächst geheim zu halten. "Der Rat, den wir bekamen, war, einfach zu versuchen, alles unter Verschluss zu halten", erzählte Victoria in der Sendung. Um ungestört Zeit miteinander verbringen zu können, half ihre Mutter mit einem ungewöhnlichen Plan: Sie brachte Victoria zu einem vereinbarten Parkplatz und ließ sie dort aussteigen, damit sie unbemerkt zu David ins Auto steigen konnte. Stundenlang saßen die beiden anschließend im Wagen, unterhielten sich und lernten sich fernab von Kameras und neugierigen Fans kennen.

Dass die heimlichen Parkplatztreffen weniger spicy waren, als es zunächst klingt, stellte Victoria lachend klar: "Nicht so anrüchig, wie es klingt." Auf das Thema kam die vierfache Mutter, nachdem Olivia Rodrigo (23) zuvor erzählt hatte, wie schwierig eine Beziehung sein kann, wenn das Privatleben ständig im Rampenlicht steht. Dafür zeigte die Designerin Verständnis: "Ich kann das wirklich nachempfinden. Ich kann das total nachempfinden. So war es, als ich David zum ersten Mal traf", erklärte sie in der Sendung. Schließlich standen auch sie und der Fußballer damals unter großer öffentlicher Beobachtung. Für die Sängerin hatte Victoria sogar einen augenzwinkernden Rat parat, der auf ihren eigenen Erfahrungen beruhte: "Sie muss einen wirklich guten Parkplatz finden."

Victoria und David lernten sich 1997 in der Spielerlounge von Manchester United kennen. Wie viel dieser Moment für sie bedeutete, verriet die Unternehmerin 2017 in einem Brief an ihr 18-jähriges Ich, den das Modemagazin Vogue veröffentlichte: "Ja, Liebe auf den ersten Blick gibt es wirklich." Danach ging es schnell: 1998 machten die beiden ihre Verlobung öffentlich, im Juli 1999 folgte die Hochzeit. Heute haben sie vier gemeinsame Kinder. Ihr ältester Sohn Brooklyn Peltz-Beckham (27) wurde 1999 geboren, danach kamen Romeo (24), Cruz (21) und Tochter Harper (15) zur Welt. Fast drei Jahrzehnte nach ihrer ersten Begegnung sind die Modedesignerin und der ehemalige Fußballstar noch immer verheiratet.

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Instagram / victoriabeckham Victoria Beckham küsst ihren Ehemann David Beckham auf die Wange

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Instagram / davidbeckham Victora Beckham und David Beckham küssen sich.

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Getty Images Victoria und David Beckham im Oktober 2023