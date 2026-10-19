Herz bei AYTO noch vergeben? Daymian Weiß bezieht Stellung

War Daymian Weiß bei Are You The One – Reality Stars in Love tatsächlich bereit für eine neue Beziehung? Daran hatte zuletzt Julia Römmelt (32) ihre Zweifel geäußert. In einem Interview deutete die Reality-TV-Bekanntheit an, dass Daymian während der Dreharbeiten möglicherweise noch Gefühle für eine andere Frau gehabt habe. Wen genau sie damit meinte, verriet sie allerdings nicht. Beim Boxevent Fame Fighting bezog Daymian nun im Gespräch mit Promiflash Stellung zu den Spekulationen. Der Realitystar widersprach Julias Vermutung entschieden und stellte klar, dass er während seiner Teilnahme an der Datingshow Single gewesen sei. "Ich glaube, sie war auf jeden Fall etwas gekränkt. Ich war Single in der Show. Ich habe mich geöffnet", erklärte er. Damit machte Daymian deutlich, dass er sich seiner Ansicht nach durchaus auf das Liebesexperiment eingelassen hatte.

Für zusätzliche Spekulationen sorgte allerdings seine Begleitung bei Fame Fighting: Daymian erschien gemeinsam mit seiner Ex-Freundin Smilla Eckerle, die ihm bereits im vergangenen Jahr bei seinem Boxkampf zur Seite gestanden hatte. "Also, ich habe ja letztes Jahr im Kampf Smilla dabeigehabt. Ich habe gewonnen. Ich dachte mir so: Komm, ein kleiner Glücksbringer muss sein. Wir sind eh cool. Und von daher ist sie jetzt hier. Ich freue mich, dass sie hier ist, und zusammen werden wir auch den nächsten Sieg holen", erklärte er gegenüber Promiflash. Dass Smilla trotz der Trennung noch immer einen besonderen Platz in seinem Herzen hat, machte Daymian ebenfalls deutlich. Auf die Frage, ob noch Gefühle vorhanden seien, antwortete er: "Wird immer auf jeden Fall so sein, war meine erste richtige Frau. Wir haben einen Hund zusammen und ich glaube, niemals wird sie hier rausgehen." Dabei zeigte der Realitystar auf sein Herz. Ob sich die beiden irgendwann wieder näherkommen könnten, ließ er allerdings offen. "Das kann ich nicht sagen", erklärte er auf die Frage nach einem möglichen Liebescomeback.

Sportlich brachte ihm Smillas Unterstützung dieses Mal allerdings nicht das erhoffte Glück. Bei "Fame Fighting 4" in der Essener Grugahalle musste sich Daymian seinem Gegner Max Bornmann (30) geschlagen geben. An der Vertrautheit zwischen ihm und seiner Ex scheint die Niederlage jedoch nichts geändert zu haben. Ein gemeinsames Foto, das Daymian anschließend auf Instagram veröffentlichte, zeigt die beiden auffallend innig miteinander. Auf der Aufnahme sitzt Smilla dicht neben dem Realitystar, lehnt ihren Kopf an seine Schulter und legt eine Hand auf sein Bein. Neben ihrer gemeinsamen Vergangenheit verbindet die beiden auch weiterhin ihr Hund. Daymian selbst beschreibt das Verhältnis zu seiner ehemaligen Partnerin als freundschaftlich, betont aber gleichzeitig, dass sie für ihn immer eine besondere Bedeutung behalten werde. Ob aus ihrer engen Verbindung irgendwann doch noch einmal eine Liebesbeziehung wird, bleibt abzuwarten.

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Imago Daymian Weiß bei "Fame Fighting", 2026

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RTL / Katya Bulgakova "Are You The One – Reality Stars in Love"-Kandidatin Julia Römmelt

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Instagram / daymianweiss Smilla Eckerle und Daymian Weiß nach Fame Fighting 4 im Oktober 2026