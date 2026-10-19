Schwangere Oti Mabuse feiert Babyparty mit ihren Liebsten

Oti Mabuse (36) erwartet ihr zweites Kind – und wurde am vergangenen Wochenende mit einer ganz besonderen Feier überrascht. Die schwangere Tänzerin feierte mit ihren engsten Freunden und ihrer Familie ihre erste Babyparty. Auf Instagram veröffentlichte sie am Sonntag mehrere Eindrücke von der Feier, die sie sichtlich überraschte. Ihr Ehemann Marius Iepure (44), ihre Schwester Motsi Mabuse (45) sowie Takkies und Thomas hatten alles heimlich vorbereitet. "Wie ihr das geschafft habt, ohne dass ich etwas davon mitbekommen habe, ist mir ein Rätsel!", schrieb Oti zu den Aufnahmen. Dass sie ihr ungeborenes zweites Kind dieses Mal auf diese Weise feiern konnte, bewegte sie besonders. Bei ihrer ersten Schwangerschaft war es dazu nie gekommen, denn ihre heute zweijährige Tochter erblickte rund zehn Wochen zu früh das Licht der Welt. Deshalb hatte damals keine Babyparty mehr stattfinden können. "Ich hätte ehrlich gesagt nie gedacht, dass ich eine haben würde, und es bedeutete mir mehr, als ich erklären kann", betonte die werdende Zweifachmutter in ihrem Beitrag.

In ihrem Beitrag bedankte sich die werdende Zweifachmutter bei allen Gästen und auch bei jenen, die ihr aus der Ferne Nachrichten geschickt hatten. Vor allem in den vergangenen neun Monaten seien ihre Angehörigen eine wichtige Stütze für sie gewesen. "Danke, dass ihr in den schwersten neun Monaten meine Anker wart", erklärte die Moderatorin. Sie dankte ihren Liebsten außerdem für Besuche, Nachfragen und Anteilnahme. Auch bei der Betreuung des Kindes hätten sie Oti und Marius unterstützt, wann immer Hilfe nötig gewesen sei. "Ihr habt unsere ganze Familie durch so vieles getragen", fasste sie zusammen. Dass Nachwuchs Nummer zwei unterwegs ist, hatten Oti und Marius im Juni öffentlich gemacht. Damals posteten sie Familienbilder mit ihrer Tochter und dem wachsenden Babybauch. "Wir dachten, wir hätten bereits alle Hände voll zu tun, aber das Leben hatte noch größere Pläne", verkündeten sie und kündigten Baby Nummer zwei für ihre "Tanzparty" an.

Die erste Tochter des seit 2014 verheirateten Paares kam im November 2023 zur Welt – rund zehn Wochen vor dem errechneten Termin. Das Paar schützt das Mädchen weitgehend vor der Öffentlichkeit und hat ihren Namen bis heute nicht verraten. Die Geburt selbst verlief dramatisch: Nach 16 Stunden brachte Oti ihr Kind auf natürlichem Weg zur Welt, erkrankte dabei aber an einer Sepsis und übertrug die Infektion auf ihr Neugeborenes. Dadurch schwebten sowohl die Tänzerin als auch ihre Tochter in Lebensgefahr. Das Frühchen musste anschließend mehrere Wochen lang im Krankenhaus behandelt werden. Nach der Entbindung wurde Oti zunächst von ihrem Baby getrennt und konnte es etwa eine Woche lang nicht im Arm halten. Die Erlebnisse der ersten Geburt beschäftigen sie auch während ihrer jetzigen Schwangerschaft weiterhin. Neben der Vorfreude auf das zweite Baby begleiten die werdende Zweifachmutter deshalb nach wie vor Ängste. Umso bedeutungsvoller war für sie nun das gemeinsame Feiern mit ihrer Familie und ihren Freunden.

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Instagram / otimabuse Motsi Mabuse und Marius Iepure auf ihrer Babyshower

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Instagram / otimabuse Schwangere Oti Mabuse und Ehemann Marius Iepure

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Instagram / otimabuse Oti Mabuse mit ihrer Tochter und ihrem Ehemann Marius Lepure im September 2024

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