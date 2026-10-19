Guido Maria Kretschmer verrät süßes Abendritual mit Frank

Guido Maria Kretschmer (61) gewährt einen seltenen Einblick in sein Privatleben. Beim "Merci Lovelies Friendship Day" in Berlin sprach der Designer gegenüber BUNTE.de über das Abendritual, das er mit seinem Ehemann Frank Mutters pflegt. Demnach versucht er stets, rechtzeitig nach Hause zu kommen – und zwar so früh, dass Frank und die gemeinsamen Hunde noch wach sind. Auch die Vierbeiner bekommen ihre Streicheleinheiten, bevor sich der Modemacher schließlich an die Schulter seines Mannes kuschelt. Während Frank meist noch einen Film schaut, schläft Guido an seiner Seite ein. Zum Abschluss richtet sein Partner liebevoll die Worte an ihn: "Guido, es ist doch jetzt Zeit für 'Gute Nacht'."

Im Gespräch beschrieb Guido seine Abendroutine ganz genau: "Ich komme früh genug nach Hause, nicht zu spät, dass noch alle wach sind, die Hunde wackeln können und Frank noch wach ist. Dann finde ich es schön, dass ich mich schnell umziehe, heißes Wasser, mein ganzes Ritual mache. Dann freue ich mich noch auf die Hunde, ein gemütliches Kissen, was Kuscheliges und dann lege ich mich an seine Schulter. Dann guckt er meistens einen Film und ich schlafe meistens ein." Dass der Fernsehabend regelmäßig ohne ihn zu Ende geht, hat einen einfachen Grund: Der Shopping Queen-Gastgeber achtet auf ausreichend Schlaf, weil sein Wecker früh klingelt. "Ich bin ein früher Ins-Bett-Geher, weil ich sehr früh aufstehe. Um 22 Uhr bin ich leider nicht mehr zu gebrauchen. Deswegen: Lange Abende sind für mich schwierig", gestand er.

Guido und Frank gehen inzwischen seit mehr als 40 Jahren gemeinsam durchs Leben. In dieser Zeit gaben sich die beiden gleich fünfmal das Jawort. Die erste Zeremonie fand 1987 auf Ibiza statt, zuletzt heirateten sie im September 2018 kirchlich auf Sylt. Während der Modedesigner regelmäßig im Rampenlicht steht, hält sich sein Ehemann lieber im Hintergrund. Auf seine Unterstützung kann Guido dennoch zählen. Die lange gemeinsame Zeit bezeichnete er schon in der Vergangenheit als besonderes Geschenk. Kürzlich verriet der Modemacher außerdem, wie er und Frank Langeweile in ihrer Partnerschaft vermeiden.

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Getty Images Guido Maria Kretschmer und Frank Mutters im Januar 2026

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Getty Images Frank Mutters und Guido Maria Kretschmer, Juli 2019

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Frank Mutters und Guido Maria Kretschmer (r.) bei ihrer Hochzeit